При падающем авторынке цены на машины все равно вырастут

11 декабря. FINMARKET.RU - Российскийпродолжит падение и в 2020 году, нона машины все равно вырастут – примерно на 5%, пишут "Ведомости".

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" ("Роад") прогнозирует в 2020 г. падение продаж легковых и коммерческих автомобилей на 8%, заявил президент "Роад" Олег Мосеев. На ситуацию будут влиять многие факторы: утилизационный сбор, инфляция и курс рубля. "Утилизационный сбор на импортные машины даст 2–3% удорожания, на (машины) локальной сборки может дать 1–1,5%. Вроде как компенсируют через промышленные субсидии, но, во-первых, компенсируют не все, не всегда и не сразу. Инфляция официальная – 4%. Поэтому процентов 5 за год повышение", – подсчитал он.

По словам Мосеева, "осознанное потребление наконец-то пришло в Россию, плохо, что произошло это в результате длительного кризиса".

Нет оптимизма и у автодилеров. На рынке сейчас пикирующая ситуация и в 2020 г. негативная динамика сохранится, ожидаемое падение – до минус 10% за год, в продажах будет ощутимый провал, прогнозирует Андрей Павлович, председатель правления группы "Авилон". Есть все предпосылки для продолжения падения – минус 8–10% вполне реально, согласен с ним Владимир Мирошников, директор по развитию "Рольфа".

А вот "ВТБ капитал" ожидает роста продаж – 1,82 млн машин. Скажется эффект низкой базы этого года, возможны поддержка правительства, оживление в экономике и спрос на машины корпоративного сегмента, говорит аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов, чье мнение приводят "Ведомости".

Негативный тренд связан с отсутствием роста доходов населения, большой закредитованностью россиян и общим ростом цен на автомобили, говорит Денис Петрунин, генеральный директор ГК "Автоспеццентр": на рынке не осталось новых автомобилей дешевле 1 млн руб., за исключением "АвтоВАЗа", это приводит к отложенному спросу – увеличению срока эксплуатации автомобилей и переносу срока покупки новых.

Отложенный спрос сохраняется и в следующем ценовом сегменте рынка – среди автомобилей стоимостью от 1 млн до 2 млн руб. "И активизации спроса нет, изменить эту ситуацию можно только с помощью введения дополнительных мер стимулирования спроса со стороны правительства", - считает Мирошников.