Автодилеры просят ограничить тарифы в СБП

11 декабря. FINMARKET.RU -попросили Центробанк ограничить комиссию при приобретении товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Также они предлагают повысить порог максимальной суммы покупки, которую можно оплатить таким способом (сейчас он составляет 600 тыс. рублей). Об этом говорится в письме Ассоциации автодилеров главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

Как сказано в письме Российской ассоциации автодилеров (РОАД) в Банк России, маржинальность продажи большинства автомобилей составляет всего 0,5%. По мнению ассоциации, размер комиссии за покупку автомобилей через СБП следует ограничить 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей, пишут "Известия" . Сейчас граждане, приобретающие машины с помощью СБП, должны будут заплатить комиссию в 0,4-0,7%.

В документе также сказано, что средняя цена легковой машины составляет 1,4 млн рублей, поэтому оптимально убрать ограничение по операциям в СБП (сейчас оно установлено на уровне 600 тыс. рублей). В РОАД подчеркнули, что в 2018 году доля поступлений от покупателей в безналичной форме составила всего 8%, при этом наличными за автомобили россияне заплатили 1,6 трлн рублей.

за эквайринг при покупке автомобиля картой составляют сейчас 1-2%. Ассоциация автодилеров уже обращалась в ЦБ с просьбой снизить его стоимость, при этом ограничив максимальную сумму 1-1,5 тыс. рублей. По итогам диалога платежные системы уже уменьшили размер интерчейнджа (вознаграждения, которое берет себе Visa, MasterСard или "Мир") до 0,8% для крупных покупок, в том числе недвижимости и автомобилей. Эквайринг складывается из интерчейнджа и надбавки, которую вводят банки сверх 0,8%.

В ЦБ "Известиям" сказали, что нынешние ставки формировались совместно с представителями как кредитных организаций, так и торгово-сервисных предприятий и выступают компромиссным вариантом, учитывающим интерес большинства. Тем не менее изменения тарифов возможны в процессе развития СБП и после обсуждения всеми сторонами, использующими систему, заявили в пресс-службе регулятора.

Глава РОАД Олег Мосеев пояснил газете, что ассоциация в своем желании установить комиссию в 0,3% ориентировалась на опыт европейских автодилеров. Кроме того, затраты финансовой системы на любую трансакцию - и на 150 рублей, и на 1,5 млн - одинаковы, и неясно, почему нужно оплачивать переводы исходя из процента от перечисленной суммы, подчеркнул Моисеев.

Предложения автодилеров по установлению не только относительных ставок комиссии, но и предельных абсолютных значений для крупных покупок могут быть рассмотрены уже на ближайшем комитете профильной группы, сказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он подчеркнул, что определить целесообразность этих параметров можно будет после полноценного запуска системы оплаты по QR-кодам через СБП. Пока доступен только такой вариант проведения трансакции между физическим и юридическим лицами.