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11 декабря 2019 года 09:07
Молочные продукты с растительными жирами могут переименовать
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Сергей Мальгавко/ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать в "крем", "пасту", "соус", "коктейль" и "напиток" в зависимости от консистенции, сообщает газета "Известия". "В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток" - в зависимости от консистенции", - уточняет издание со ссылкой на технический комитет при Росстандарте. В статье отмечается, что нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где - нет. В министерстве сельского хозяйства РФ газете подтвердили, что этот вопрос обсуждается, однако принимать подобную инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Издание напоминает, что молокосодержащая продукция сейчас входит в категорию молочных продуктов. Согласно техрегламенту, производители могут заменить до 50% жировой базы, то есть включить в состав продукта растительные компоненты - например, пальмовое, кокосовое или другое масло. В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" сказали, что пока предложения технического комитета Росстандарта об изменении названий пищевых продуктов, в которых молочные жиры заменены на растительные масла, в ведомство не поступали. В министерстве уточнили, что инициатива, о которой говорил глава комитета, обсуждается в рамках текущей работы. Так, сейчас проводятся консультации с экспертами из России и других государств-членов ЕАЭС, после чего Минсельхоз сформирует предложения и в установленном порядке направит их в Евразийскую экономическую комиссию, добавили в ведомстве.
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Ключевые слова: РФ, продукты, техрегламент
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