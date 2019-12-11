Молочные продукты с растительными жирами могут переименовать

11 декабря. FINMARKET.RU - Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать в "крем", "пасту", "соус", "коктейль" и "напиток" в зависимости от консистенции, сообщает газета "Известия".

"В России предлагают переименовать молокосодержащиес растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток" - в зависимости от консистенции", - уточняет издание со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

В статье отмечается, что нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где - нет.

В министерстве сельского хозяйствагазете подтвердили, что этот вопрос обсуждается, однако принимать подобную инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Издание напоминает, что молокосодержащая продукция сейчас входит в категорию молочных продуктов. Согласно техрегламенту, производители могут заменить до 50% жировой базы, то есть включить в состав продукта растительные компоненты - например, пальмовое, кокосовое или другое масло.

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" сказали, что пока предложения технического комитета Росстандарта об изменении названий пищевых продуктов, в которых молочные жиры заменены на растительные масла, в ведомство не поступали. В министерстве уточнили, что инициатива, о которой говорил глава комитета, обсуждается в рамках текущей работы. Так, сейчас проводятся консультации с экспертами из России и других государств-членов ЕАЭС, после чего Минсельхоз сформирует предложения и в установленном порядке направит их в Евразийскую экономическую комиссию, добавили в ведомстве.