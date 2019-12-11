Аудиторы объединятся в интересах рынка

11 декабря. FINMARKET.RU - Консолидация аудиторского рынка в РФ должна пройти максимально безболезненно для рынка. Крупнейшие компании убедили две непримиримые саморегулируемые организации (СРО) - ассоциацию "Содружество" (ААС) и Российский союз аудиторов (РСА) - сесть за стол переговоров и согласовать "дорожную карту" перевода членов из одной СРО в другую. В результате в течение двух месяцев ААС объединит всех аудиторов рынка, а РСА сохранит за собой компенсационный фонд в размере 62 млн руб.

О готовности составить "дорожную карту" для перехода аудиторов из РСА в ААС говорится в обнародованном 10 декабря совместном заявление двух аудиторских СРО, пишет "Коммерсант"

Для аудиторской компании и аудиторов членство в СРО является обязательным условием для оказания профуслуг. Решение об исключении из СРО принимается правлением саморегулируемой организации в течение 30 дней после подачи заявления. Столько же времени может потребоваться на вступление в другую СРО. В результате аудитор или организация рискует на длительный срок остаться вне СРО, то есть без права заниматься аудитом. Переход же аудиторов из одной СРО в другую необходим. Обе существующие на рынке СРО на сегодняшний день с большим трудом выполняют критерии численности (что ставит под вопрос их существование), а переговоры об объединении, начавшиеся летом, зашли в тупик.

2 декабря съезд ААС фактически определил, кто из двух СРО выживет, - в правление организации вошли представители "большой четверки" ("ПрайсвотерхаусКуперс", КПМГ, "Делойт", "Эрнст энд Янг"), которые заявили о готовности их компаний перейти из РСА в ААС. Участники рынка позитивно оценивают совместное заявление СРО о планах утвердить перечень мероприятий с детальной регламентацией условий объединения членов. До этого момента, по словам главы "Руф-Аудит" Алексея Руфа, "аудиторы вынуждены были бегать с чемоданом документов и справкой об отсутствии судимости из одной организации в другую".

Теперь, по словам главы ААС Ольги Носовой, проверка документов будет осуществляться до выхода аудиторов из РСА, прием в ААС будет организован день в день.