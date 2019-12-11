В России могут ввести скидки на оплату электроэнергии

11 декабря. FINMARKET.RU - В России могут появиться скидки на электроэнергию. Оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30% предлагается разрешить гражданам с небольшими доходами. Для остальных же будет действовать экономически обоснованный тариф. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на заседании, посвященном проблеме ликвидации перекрестного субсидирования и опыту применения в России социальных норм на электроэнергию, пишет "Российская газета"

Как отметил Завальный, граждане, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают установленный законом порог (на федеральном уровне - 22% совокупного дохода семьи), имеют право на субсидию, но ее получение забюрократизировано. Помощь, по словам главы комитета, должна стать более доступной и адресной.

С 2005 года доля потребления электроэнергии населением выросла с 11% до17-18% всего объема. С одной стороны, это свидетельствует о росте благосостояния граждан, с другой - остается проблема перекрестного субсидирования, при котором сдерживание роста тарифов для населения компенсируется их увеличением для другой категории потребителей - промышленности. Это искажает экономику отрасли. Ежегодные потери от перекрестного субсидирования, по разным оценкам, достигают 0,6-0,8% ВВП.

Для решения проблемы власти в 6-ти регионах несколько лет назад предприняли попытку ввести социальные нормы на электроэнергию. В сентябре прошлого года правительство вернулось к обсуждению вопроса. Детали реформы разработало Минэкономразвития. Потребление до 300 кВт ч в месяц министерство предложило гражданам оплачивать по базовому тарифу, свыше 500 кВт ч - по повышенному, а более этого объема - по еще более высокому, экономически обоснованному. Но правительство отложило переход на соцнормы до более детальной оценки последствий для граждан.

В комитете Госдумы по энергетике считают, что альтернативой могло бы стать постепенное выравнивание цен на электричество для всех категорий потребителей с одновременной выплатой адресного социального пособия или предоставлением уже упомянутых скидок наиболее нуждающимся гражданам.