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11 декабря 2019 года 08:20
В России могут ввести скидки на оплату электроэнергии
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Евгений Курсков/ТАСС
11 декабря. FINMARKET.RU - В России могут появиться скидки на электроэнергию. Оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30% предлагается разрешить гражданам с небольшими доходами. Для остальных же будет действовать экономически обоснованный тариф. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на заседании, посвященном проблеме ликвидации перекрестного субсидирования и опыту применения в России социальных норм на электроэнергию, пишет "Российская газета". Как отметил Завальный, граждане, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают установленный законом порог (на федеральном уровне - 22% совокупного дохода семьи), имеют право на субсидию, но ее получение забюрократизировано. Помощь, по словам главы комитета, должна стать более доступной и адресной. С 2005 года доля потребления электроэнергии населением выросла с 11% до17-18% всего объема. С одной стороны, это свидетельствует о росте благосостояния граждан, с другой - остается проблема перекрестного субсидирования, при котором сдерживание роста тарифов для населения компенсируется их увеличением для другой категории потребителей - промышленности. Это искажает экономику отрасли. Ежегодные потери от перекрестного субсидирования, по разным оценкам, достигают 0,6-0,8% ВВП. Для решения проблемы власти в 6-ти регионах несколько лет назад предприняли попытку ввести социальные нормы на электроэнергию. В сентябре прошлого года правительство вернулось к обсуждению вопроса. Детали реформы разработало Минэкономразвития. Потребление до 300 кВт ч в месяц министерство предложило гражданам оплачивать по базовому тарифу, свыше 500 кВт ч - по повышенному, а более этого объема - по еще более высокому, экономически обоснованному. Но правительство отложило переход на соцнормы до более детальной оценки последствий для граждан. В комитете Госдумы по энергетике считают, что альтернативой могло бы стать постепенное выравнивание цен на электричество для всех категорий потребителей с одновременной выплатой адресного социального пособия или предоставлением уже упомянутых скидок наиболее нуждающимся гражданам.
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Ключевые слова: Россия
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