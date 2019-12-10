Многоквартирные дома получат право на землю рядом с ними

10 декабря. FINMARKET.RU - В законе предлагается прописать запрет на оформление земельного участка по контуру многоквартирного, то есть без учета дополнительной жизненно важной территории.

Проект соответствующих поправок в Жилищный и Земельный кодексы одобрил Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, пишет "Российская газета"

Председатель Совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроект разработан в целях защиты прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах при образовании земельных участков под ними.

По его словам, новации защитят в том числе конституционное право граждан на получение равноценного возмещения в случае изъятия жилого помещения для государственных и муниципальных нужд. Властям будет запрещено сносить дом до того, как будет оформлены его земельные границы.

Сегодня закон разрешает принимать решение об изъятии дома без оформленного земельного участка.

В случае принятия закона власти будут обязаны оформить землю под домом и лишь после этого принимать решение об изъятии дома для госнужд. Соответственно, компенсации жильцам вырастут.

Кроме того, предлагается установить запрет на образование земельного участка под многоквартирным домом по границам дома, то есть без учета территории, необходимой для обслуживания данного дома и иных объектов, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Как отмечают эксперты, введение предлагаемого регулирования позволит предотвратить нарушение прав и законных интересов граждан, четко отделив процедуру образования земельного участка под многоквартирным домом от процедуры изъятия жилого помещения для публичных нужд.