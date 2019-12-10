Минэкономразвития уточнило параметры экспериментов с господдержкой МСП

10 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития скорректировало программу субсидирования малого бизнеса для выхода на биржу с учетом спроса, сократив на этот год финансирование начатой летом программы господдержки выхода малого бизнеса на фондовый рынок с 305 млн до 36,3 млн руб. Большую часть средств министерство перенесет на 2020 год - тогда объем финансирования программы составит 172 млн руб., пишет "Коммерсант"

Исходно на субсидии закладывали 305 млн руб. в 2019 году. Однако на 1-м этапе эксперимента объем востребованныхсубсидий лишь 5,8 млн руб.- 1,8 млн руб. субсидии на листинг и 4 млн руб. - на выплату купонного дохода.

В ходе 2-го этапа общий объем поддержки выхода малых предприятий на фондовый рынок составит 28,6 млн руб.- за счет размещения акций и облигаций они получат 3,1 млрд руб.

Как считают в Минэкономразвития, "компании достаточно успешно пользуются данной мерой поддержки", и видят в ней альтернативу льготному кредитованию МСП.

Как отмечает Ъ, отстает от плановых показателей и динамика доступа малого бизнеса к господдержке в целом: так, из заложенной на 2019 год общей ее суммы 1,1 трлн руб. бизнес получил лишь 582 млрд руб. При этом средства, видимо, не будут выбраны и до конца года, и в министерстве рассчитывают, что объем поддержки льготного кредитования составит около 360 млрд руб.

Отчасти невостребованность господдержки малым бизнесом объясняет опрос Счетной палаты по оценке эффективности господдержки МСП. По его первичным данным, подавляющее большинство предпринимателей (73,2%) удовлетворительно оценивают меры господдержки, наиболее предпочтительными механизмами называют финансовую поддержку (38%) и льготные налоговые режимы (17%). Однако в разрезе инструментов поддержки наиболее востребованы МСП микрозаймы МФО - в них нуждается около трети малых предприятий, субсидии интересуют 17,2%, льготные кредиты - 15% опрошенных.