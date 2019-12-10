QR-код буксует: оплаты через СБП исчисляются лишь десятками

10 декабря. FINMARKET.RU - Функция оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП появилась три месяца назад, и некоторые крупные ритейлеры совместно с кредитными организациями уже заявили о запуске этого сервиса оплаты, сообщили " Известиям" в Банке России. В регуляторе ожидают, что в промышленном масштабе платформа заработает в 2020 году. Сейчас банки, торговые предприятия, а главное, потребители должны оценить и привыкнуть использовать этот инструмент в повседневной жизни, считают в ЦБ.

Вместе с тем, первый этап СБП — переводы между физлицами по номеру телефона — развивается значительно быстрее: по состоянию на 6 декабря 2019-го совершено уже более 5 млн операций на сумму, превышающую 45 млрд рублей, поделились с "Известиями" статистикой в Центробанке. Там не назвали, сколько оплат по QR-коду и на какую сумму на данный момент совершили россияне. Однако из ответов крупных финансовых организаций следует, что возможность оплаты покупок через СБП не очень популярна.

Ритейл активно и быстро внедряет технологическую возможность проведения оплаты по QR-коду через СБП, но процесс тормозит отсутствие в системе крупнейшего эквайера — Сбербанка, рассказал глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. 1 октября все системно-значимые кредитные организации должны были подключиться к СБП, но Сбер этого так и не сделал.

Для конечного клиента этот способ оплаты удобен и более безопасен, а ритейлер может отказаться от большей части оборудования: ему достаточно разместить код на наклейке, и больше не нужны кассовые аппараты и POS-терминалы, рассказал директор по продуктам и инновациям финтех-компании VR Bank Михаил Петров. По его словам, не торопятся подключать этот сервис оплаты сами банки, поскольку они будут терять выручку от эквайринговых комиссий.

Тем не менее решение для оплаты по QR-коду в ближайшее время найдет популярность только среди молодого поколения в крупных городах России, ожидает Михаил Петров. Кроме того, некоторые клиенты уже столкнулись с проблемами при оформлении возврата покупок, осуществленных через QR-код, пишут "Известия".