Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти

10 декабря. FINMARKET.RU - Российские перевозчики пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. Об этом предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на 1-й квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления, пишут "Известия".

Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в 1-3-м квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно. Но этого оказалось недостаточно, чтобы выийти на безубыточность операционной деятельности, говорится в обзоре АЭВТ, на который ссылаются "Известия".

В итоге убытки российских авиакомпаний за девять месяцев 2019 года составили 9,7 млрд рублей.

В ассоциации подсчитали, что потери авиакомпанийза 2019 год составят около 40 млрд рублей против 51,7 млрд в 2018-м.

Причем в 1-м квартале 2020-го стоимость авиабилетов вырастет в сравнении с аналогичным периодом этого года, говорят представители билетных сервисов. В "Туту.ру" сообщили "Известиям", что средний чек при перелете экономклассом "туда-обратно" по России на январь–март увеличился на 6,5%, до 12 231 рубля, за границу — на 5%, до 26 353 рублей. У momondo.ru средняя цена билета на внутренних направлениях выросла на 13%, за рубеж — на 3,3%. А у OneTwoTrip поднялась на 18% на внутренних направлениях и на 10% — на международных.

По данным АЭВТ, за 3-й квартал этого года рост цен на билеты на внутренних линиях составил 10,2%, аза рубеж подешевели на 8,3%.

За девять месяцев средняя стоимость авиабилета в одну сторону на международных направлениях составила 13,7 тыс. рублей (минус 2,5%), по России — 9,7 тыс. рублей (плюс 7,8%).

Главный эксперт института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов считает, что у перевозчиков практически не осталось внутренних резервов для снижения издержек. По его мнению, из этой ситуации есть всего два выхода: подниматьна перелеты либо увеличивать объем госсубсидий, пишет газета.