- - рост цен на услуги ЖКХ (48%),
- - рост цен на товары и услуги (47%),
- - ситуация в сфере здравоохранения (34%),
- - состояние дорог и ситуация на них (15%),
- - ситуация в сфере образования (11%).
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10 декабря 2019 года 09:07
Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
10 декабря. FINMARKET.RU - Россияне в ходе опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", составили свой "рейтинг социальных проблем". О том, что больше всего беспокоит население, пишет "Коммерсант", ссылаясь на аналитическую записку, написанную на основе октябрьских данных мегаопроса ФОМ "Георейтинг". Респондентам предлагалось выделить несколько позиций из предлагаемого перечня проблем. Больше всего наших сограждан беспокоят:
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