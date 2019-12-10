Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ

10 декабря. FINMARKET.RU -в ходе опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", составили свой "рейтинг социальных проблем". О том, что больше всего беспокоит население, пишет "Коммерсант", ссылаясь на аналитическую записку, написанную на основе октябрьских данных мегаопроса ФОМ "Георейтинг".

Респондентам предлагалось выделить несколько позиций из предлагаемого перечня проблем. Больше всего наших сограждан беспокоят:

- рост цен на услуги ЖКХ (48%),

- рост цен на товары и услуги (47%),

- ситуация в сфере здравоохранения (34%),

- состояние дорог и ситуация на них (15%),

- ситуация в сфере образования (11%).

Эксперты отмечают, что практически все исследования показывают озабоченность граждан проблемами снижения доходов и роста расходов, пишет "Ъ".

Чаще всего на проблему роста цен на услуги ЖКХ указывают жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). Наибольшую обеспокоенность в связи с ростом цен на товары и услуги высказали жители Камчатки (66%), Воронежской (63%) и Саратовской областей (60%). Ситуацию в сфере здравоохранения как тяжелую описывают 63% участников опроса в Мордовии. Состоянием дорог и ситуацией на них более обеспокоены в Саратовской и Ростовской областях (30% и 29% соответственно). Ситуацией в сфере образования в Мордовии недовольны 27%.