Пока бизнес может рассчитывать только на смягчение налоговых рисков

10 декабря. FINMARKET.RU - Сумма налоговой недоимки, при которой наступает уголовная ответственность, вырастет. Это предложение поддержал президент Владимир Путин, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Либерализация Уголовного кодекса (УК) обсуждалась на совещании у Путина в ноябре. Чиновники предложили ему поправить или отменить одни из самых опасных для бизнеса статей – устанавливающих ответственность за валютные и налоговые нарушения, а также ст. 210, позволяющую следователям "превращать" холдинги в организованные преступные сообщества. Покаможет рассчитывать только на смягчение налоговых рисков.

Какой будет новая планка, пока не решено. Сейчас уголовное дело может быть возбуждено за неуплату компанией более 5 млн руб. за три года, еслипревышает 25% всех налоговых платежей, напоминает газета.

Если повышение порогов было поддержано на совещании, то предложение вернуть прежнюю процедуру возбуждения налоговых уголовных дел – на основании предварительного заключения налоговиков – президент отверг, говорят источники "Ведомостей". В 2014 г. правоохранительные органы получили право самостоятельно возбуждать такие дела. Возвращение к прежней процедуре бизнес предлагал обсудить на экспертном совете Минэкономразвития по снижению уголовных рисков в конце сентября. В 2018 г. за уклонение от уплаты налогов было осуждено более 566 человек, говорится в материалах судебного департамента при Верховном суде, из них 55 лишились свободы.

Не было принято решение по отмене уголовной ответственности за невозврат валютной выручки (соответствующий законопроект, как сообщали источники "Интерфакса", подготовлен и разослан на согласование Минфином).

Наконец, не было принято решение и об ограничении применения к бизнесу ст. 210 УК, которая наказывает за организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210), сообщают источники "Ведомостей".