Приватизация газовых сетей приведет к повышению цен для населения

9 декабря. FINMARKET.RU - В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме и Совете Федерации, комментируя документ, который Министерство энергетики намерено внести на рассмотрение парламента в 2020 году. Документ подразумевает внесение поправок в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", уточняющих особенность передачи в собственность сетей газораспределения и газоснабжения.

В сопроводительной записке министерство объясняет целесообразность принятия поправок коллизией в законодательстве, которое сегодня считает "спорным" вопрос приватизации газовых сетей в России. Суды отменяют сделки по передаче государственных трубопроводов в частную собственность, если они имеют социально значимый характер. В документе также отмечается, что в настоящее время в региональной и муниципальной собственности находятся объекты газоснабжения, содержание которых сопряжено со значительными затратами местных бюджетов.

Как пояснили "Известиям" в министерстве, вопрос приватизации газовых сетей обсуждается давно. На вопрос, не приведет лик повышению цен на газ для населения, в Минэнерго ответили отрицательно и сослались на ФАС, которая учитывает расходы газораспределительной организации на аренду сетей, находящихся в собственности органов местного самоуправления.

"Проблема в том, что в России очень много бесхозных газовых сетей, которые никому не принадлежат. Их даже подключать нельзя, так как это небезопасно, и за этим вообще нет никакого контроля. А в случае взрыва, аварии или утечки нельзя никому предъявить претензии", - сказал "Известиям" глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, через "бесхозные" газопроводы снабжаются потребители, которые исправно платят по тарифу, и поэтому отключать их нельзя. Инициатива же Минэнерго даст возможность продажи газопроводов тем, кто сможет обеспечить их надлежащую эксплуатацию. Однако депутат признал, что в случае разрешения приватизации можно ожидать незначительного роста цен на голубое топливо.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников отнесся к инициативе Минэнерго более критически. "Этот законопроект абсолютно не нужен. Дело в том, что у человека нет выбора - получать газ у этого или другого поставщика. То есть собственник, приватизировав метр трубы, становится монополистом. Я категорически против, чтобы в социальной сфере возникали такие рыночные отношения", - заявил он, назвав документ "лоббистским".