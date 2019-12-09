Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

9 декабря. FINMARKET.RU - Дивидендную политикуотправили на доработку. Размер выплат госкомпании должны определить первый замглавы правительства и министр финансов Антон Силуанов, а также вице-премьер Максим Акимов. Такое поручение глава кабмина Дмитрий Медведев дал в ответ на жесткую критику Минфином финансово-инвестиционного плана госкомпании на 2020–2022 годы, который сейчас не предусматривает выплаты дивидендов, пишут "Известия".

"РЖД — одна из немногих госкомпаний, которая регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5–10% (акций РЖД) в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Фактически сейчас компания представляет отраслевые министерства, хотя должна действовать в интересах своего акционера — Российской Федерации", — рассказал собеседник "Известий" в Минфине.

По предварительным оценкам, озвучиваемым "Известиями", на бирже стоимость такого пакета акций монополии может находиться в диапазоне 200–400 млрд рублей.

В пресс-службе кабмина оперативно не ответили на вопрос о дивидендах и приватизации РЖД. Но, как пояснил собеседник "Известий", с точки зрения Минфина наиболее эффективный способ разрешить противоречия — приватизировать госкомпанию и привязать систему мотивации ее руководителей к курсовой стоимости акций. Эту информацию подтвердил и источник в ведомстве.

В Белом доме 28 ноября состоялось специальное заседание, посвященное финансовому плану и инвестиционной программе РЖД на 2020–2022 годы. По итогам встречи Дмитрий Медведев поручил Антону Силуанову и Максиму Акимову до 27 декабря проработать вопрос о выплате дивидендов РЖД. Впрочем, параметры финплана и инвестпрограммы монополии глава правительства утвердил, сообщает газета.