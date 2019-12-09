НПФ просят смягчить основания для санации

9 декабря. FINMARKET.RU - Пенсионные фонды предлагают смягчить формальные основания, по которым планируется осуществлять меры по предупреждению их банкротства, в том числе санацию силами регулятора. Это следует из предложений, направленных Ассоциацией(АНПФ) в Банк России, пишет "Коммерсант"

В законопроекте "О санации НПФ" предлагается установить актуарный дефицит для применения мер по предупреждению банкротства в размере 5% и более от общей величины обязательств. Также предлагается введение нового формального признака для осуществления санации НПФ - непрохождение фондом обязательных стресс-тестов. Еще одним основанием, согласно законопроекту, должно стать воспрепятствование со стороны менеджмента НПФ проведению контрольным органом оценки активов и обязательств фонда.

АНПФ предлагает оставить планку в 5% актуарного дефицита, однако дополнить это положение условием, что "произошло увеличение актуарного дефицита по сравнению с предшествующими двумя годами". По мнению лоббиста, при выборе актуарных предположений актуарий ориентируется на разные требования и стандарты, которые могут меняться, и эти изменения будут "существенно" влиять на результаты оценки. Также в ассоциации указали, что актуарная оценка "не является полностью объективной", а методики актуарных расчетов обязательств по добровольным пенсионным программам "не являются унифицированными". Поэтому, как считает СРО, важна динамика роста или снижения актуарного дефицита.

Также АНПФ предложила исключить из документа пункт об осуществлении мер по предупреждению банкротства НПФ как результат непрохождения фондом стресс-тестов. Их методика устанавливается в одностороннем порядке ЦБ, и, таким образом, НПФ "не имеют объективной возможности заранее обеспечить исполнение норматива в любых стресс-условиях".