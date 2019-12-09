В России разработаны стандарты для улучшенных продуктов питания

9 декабря. FINMARKET.RU - Росстандарт утвердил национальные стандарты для продукции "с улучшенными экологическими характеристиками", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Создать российский бренд экологически чистой сельскохозяйственной продукции в феврале поручил президент Владимир Путин. Эта продукция задумана как лучшая по качеству, чем обычная, но более доступная массовому потребителю, чем органическая. На зеленую продукцию придется до 10-15% от всего агроэкспорта к 2024 г., который составит $45 млрд, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Национальные стандарты (ГОСТы) таких продуктов разрабатывало Роскачество при участии производителей удобрений - "Фосагро", "Уралхима", а также Союза органического земледелия, Экологического союза и др. Это позволит сократить негативное влияние производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, в них учтен международный опыт, уверяет представитель Роскачества.

Четыре принятых стандарта описывают продукцию: без использования ГМО, ионизирующего излучения, ультрафиолетовых лучей, обособленное производство и т. д., указано в стандартах. Допускается применение пестицидов, удобрений, добавок, но с улучшенными экологическими характеристиками - на них должны быть приняты российские или межгосударственные стандарты.

Еще два стандарта описывают непосредственно удобрения: установлены нормы примесей тяжелых металлов. Некоторые из них строже, чем самые строгие требования Евросоюза, который считается самым прогрессивным в мире с точки зрения экологической безопасности, говорит гендиректор "Фосагро" и президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев и приводит пример: в ЕС требование к содержанию кадмия - 60 мг/кг, в Венгрии, Словакии, Финляндии - 22 мг/кг, а в российском стандарте оно еще ниже - 20 мг/кг.

Для создания экологически безопасной продукции норм только по удобрениям недостаточно, подход к стандартам должен быть комплексным, говорит директор Экологического союза Юлия Грачева. Нормы по другим веществам - пестицидам, ароматизаторам, пищевым добавкам и др. - будут разработаны позже, обещает представитель Роскачества. Необходимы также более жесткие требования и к содержанию вредных веществ в продукции, к организации производства, обращению с отходами, грамотному внесению удобрений, пестицидов и т. д., считает Грачева.