Минэкономразвития нашло способ повысить инвестиции в основной капитал

9 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития нашло способ повысить показатель инвестиций в основной капитал в финансовой и страховой сферах за счет изменения методики расчета. Добиться темпов роста инвестиций в основной капитал, которые позволили бы выполнить поручение президента, пока не удается. В прошлом году этот важнейший индикатор опустился ниже уровня 2011 года - до 20,6% ВВП после 21,2% и 21,4% в 2016 и 2017 годах соответственно. И это при темпах роста инвестиций в 4,3%.

В нынешнем году дела обстоят хуже, пишут "Известия". В 1-м кварталев основной капитал увеличились на 0,5%, а во 2-м, как отмечало Минэкономразвития, показали динамику около нуля. По итогам года экономическое ведомство, как следует из последнего прогноза его главы Максима Орешкина, ожидает роста всего в 2%.

Кстати, в конце сентября свое поручение назвал трудной задачей и Владимир Путин — президент отметил, что для ее выполнения необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал. "Их прирост должен увеличиться более чем в два раза — с текущих 2% до 5% уже в следующем году. Это очень непростая, я бы сказал, амбициозная задача, достаточно трудная к реализации, — подчеркнул президент. А уже в ноябре на форуме "Россия зовет!" глава государства определил новый ориентир — 27% ВВП после 2024 года.

Впрочем, в Минэкономразвития считают, что перелом возможен. Как заявил недавно Максим Орешкин, в 2020 году ожидается рост инвестиций на 5% и достижение доли в ВВП 22,6%. За счет чего? Например, в финансовой и страховой сферах — за счет изменения методики расчета, следует из письма Минфина, с которым ознакомились "Известия".

В документе указывается, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ при определении показателя инвестиций в основной капитал будут учитывать данные только тех финансовых и страховых организаций, которые вкладываются в ИКТ (информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование) и ОИС (объекты интеллектуальной собственности). Проще говоря — компаний, которые твердо встали на путь диджитализации.

Кроме того, Минфин поддержал предложение Минэкономразвития изменить методику расчета целевого показателя инвестиций в технологии и интеллектуальную собственность. На данный момент по этому направлению планируется достичь цели в 120 млрд рублей. За отправную точку принимается показатель 2017 года (88 млрд рублей, индексированный на инфляцию). Предполагается, что в 2018–2024 годах — то есть в период, отведенный на выполнение указа, — среднегодовые темпы роста должны составить 5,5%.

В соответствии с предложенным подходом помимо индексации на инфляцию показатель 2017 года нужно скорректировать еще и на темпы роста 8% технологического сектора. Это позволит превысить целевой показатель 2024 года на 85 млрд рублей, доведя его до 205 млрд рублей.

При этом Минфин не поддержал другое предложение Минэкономразвития — снизить уровень вложений в сферы, не относящиеся к ИКТ и ОИС (инвестиции в недвижимость, землю, транспорт и пр.), до 100 млрд в 2024 году (в 2017 году - 164 млрд рублей).