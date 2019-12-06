Быть или не быть налоговому вычету по всей стране

6 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовит проверку эффективности инвестиционного налогового вычета, действующего в качестве эксперимента в нескольких регионах РФ. Компании получают его в обмен на вложения в модернизацию с целью повысить производительность.

По поручению президента Владимира Путина увеличение производительности труда в России должно составлять не меньше 5% ежегодно. Для достижения цели был принят национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости", напоминают "Известия"

С 2019 года инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний в рамках проекта действует в Удмуртии, Ростовской и Кемеровской областях, с 2020 года его смогут получить также предприятия Тамбовской, Челябинской и Самарской областей и Краснодарского края. Пока льгота доступна лишь участникам тематического нацпроекта.

В Удмуртии прогнозируют, что из-за новых льгот бюджет региона в краткосрочной перспективе может недополучить около 460 млн рублей, но ожидают выигрыша за счёт налога на прибыль от вновь созданных рабочих мест, а также увеличения объемов производств.

В Кемеровской области также отметили вероятность краткосрочных финансовых потерь - с 2020 по 2022 гг. сумма выпадающих из-за инвествычета доходов бюджета составит 744 млн рублей ежегодно.

В администрации Тамбовской области "Известиям" заявили, что надеются на рост налоговых поступлений благодаря инвествычету: повышение производительности участвующих в проекте компаний, как ожидают, приведет к снижению себестоимости и к получению дополнительной прибыли.

В Челябинской области также ждут роста налоговых доходов бюджета от предприятий - участников нацпроекта и не запрещают им параллельно пользоваться другими льготами.

В 2022 году Минэкономразвития проведет оценку эффективности льгот и решит, рекомендовать ли включение в налоговый эксперимент новых субъектов. Они сами будут принимать окончательное решение.

Идея дать российским предприятиям право на инвестиционный вычет не нова. В 2018 году вступил в силу закон, позволяющий компаниям получать такую льготу. Первым регионом, который разрешил своим фирмам воспользоваться послаблением, была Карелия, напомнил представитель Минэкономразвития. Однако льгота не получила широкого применения из-за того, что у регионов есть ограничения по объему бюджетного дефицита, объяснил он. Недостаток средств не может превышать 10-15% годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

В этой связи премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета и балансировке региональных бюджетов. Минфин уже направил в правительство план действий, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства