В России упорядочат установление видеокамер на дорогах

6 декабря. FINMARKET.RU - В Россиина дорогах будут устанавливать по единым правилам - в потенциально аварийных местах и с предупреждающими знаками. Законопроект об этом в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказал зампред думского Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Важно, чтобы камеры были расставлены в соответствии со специальными требованиями, и эта расстановка была понятна гражданам, подчеркнул депутат. По словам Афонского, это будет закон прямого действия, пишет "Российская газета"

Методика определения мест размещения средств автофиксации нарушений ПДД уже разработана Минтрансом и утверждена проектным комитетом по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 19 ноября. Документ носит рекомендательный характер, пояснил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Александр Проходцев. Но ключевые положения методики войдут в закон.

Например, на въезде в населенные пункты камеры должны размещаться так, чтобы зоны их контроля начинались не менее чем через 100 метров после вводимых ограничений скорости. В населенных пунктах камеры будут размещать не ближе 1 км друг от друга, а вне них - не ближе 5 км.

Все камеры снабдят предупреждающими знаками - в населенных пунктах за 50-100 м до камеры, а на федеральных трассах - за 200-300 м.

Сейчас действует около 11 тыс. стационарных и 4 тыс. передвижных средств автофиксации нарушений ПДД. Мобильные камеры останутся. Но придется заранее указывать места их размещения в проектах организации дорожного движения. А в случае изменений - направлять уведомление об этом в орган, согласовавший проектную документацию.

За нарушение правил установки камер начнут наказывать конкретных должностных лиц. Для этого предполагается внести изменения в КОАП, отметил Афонский.