Социальная инженерия выдавила другие схемы киберворовства

6 декабря. FINMARKET.RU - Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества. В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно. Мошенники уже обзавелись персональными консультантами, которые анализируют методы встречного реагирования банков, пишет "Коммерсант".

О росте доли мошенничества с использованием социальной инженерии рассказал в четверг управляющий директор—начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. "Жалоб на звонки мошенников клиентам банка под видом службы безопасности кредитной организации в 2017 году было всего 160 тыс.,— уточнил господин Велигодский.— А в 2019 году мы зафиксировали уже почти 2,5 млн обращений". По его словам, за три года социальная инженерия "фактически выдавила традиционные схемы киберворовства — скимминг и вредоносное программное обеспечение".

Он также, что если до 2018 года у клиента пытались выведать данные, чтобы самостоятельно провести незаконную операцию, то теперь мошенники предпочитают использовать для совершения денежного перевода жертву.

Основатель DeviceLock Ашот Оганесян, мнение которого приводит "Ъ", считает, что столь резкий рост атак с использованием социальной инженерии связан с быстрой ликвидацией технических уязвимостей в банковских системах.