Росимущество раскритиковали за неэффективное управление ФГУПами

6 декабря. FINMARKET.RU -недостаточно эффективно исполняет полномочия собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий. Совокупная деятельность находящихся в его управлении ФГУП убыточна и имеет тенденцию к ухудшению, сообщается в пресс-релизе контрольного ведомства по итогам проверки.

Как указывается в сообщении, "за 2018 год предприятия сгенерировали совокупный убыток 813 млн рублей". При этом за ними закреплен значительный имущественный комплекс из 3 165 объектов суммарной площадью порядка 3,3 млн кв. метров, азакрепленным за ФГУП имуществом осуществляется, "недостаточно эффективно".

Всего в управлении Агентства находится 11 подведомственных ФГУПов и 104 - без ведомственной принадлежности, из которых действуют только 29.

Как сообщается, проверка ФГУП "ДИД" и ФГУП "ФТ-Центр", генерирующих соответственно самую высокую прибыль и самые значительные убытки из ФГУП Росимущества, выявила многочисленные нарушения и недостатки учета и оборота имущества.

В частности, указывает СП, предприятия массово используют государственные земельные участки без оформления договоров аренды. В результате средства за их использование в федеральный бюджет не поступают.

Пять из закрепленных за ФГУП "ФТ-Центр" московских объектов имущества неправомерно выбыли из федеральной собственности. Сейчас на них оформлены права третьих лиц. Еще два объекта в столице были снесены без согласия Росимущества.

Помимо этого, у Счетной палаты вызывают сомнение методы, которыми достигаются установленные госпрограммой "Управление федеральным имуществом" показатели сокращения количества ФГУП.

"На практике сокращение количества ФГУП достигается не только в результате приватизации. Так, 2 подведомственных Росимуществу ФГУП и 121 без ведомственной принадлежности были исключены из реестра юридических лиц в результате прекращения деятельности и процедур банкротства. Росимуществом практикуются также процедуры реорганизации ФГУП путем их преобразования в бюджетные учреждения и присоединения к другим предприятиям. Такие меры по сокращению количества ФГУП не способствуют снижению доли госсектора в экономике",- указывается в сообщении СП, где приводятся слова аудитора Андрея Батуркина.

В ряде случаев в прогнозный план приватизации Росимущество включало убыточные ФГУП и предприятия с проблемным имущественным комплексом. Подобные проблемы делают невозможной процедуру преобразования предприятий в акционерные общества. "Это дискредитирует саму идею приватизации", - констатировал Андрей Батуркин.

Заместитель руководителя Росимущества Илья Петров, который присутствовал на Коллегии, с выводами контрольного ведомства согласился, говорится в сообщении СП. "По всем мероприятиям, которые были указаны в докладе, мы ведем комплексную работу и постараемся, насколько это возможно, исправить ситуацию", - заявил Петров, цитируемый в пресс-релизе СП.