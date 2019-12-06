Что нужно для развития эскпорта услуг

6 декабря. FINMARKET.RU - Эксперты Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития (ВАВТ) подготовили руководства по экспорту услуг, пишут "Ведомости"

Пока услугэкспортирует гораздо меньше, чем товаров. Страна представлена на этом рынке недостаточно, признавал премьер Дмитрий Медведев. Чтобы это исправить, правительство в августе утвердило Стратегию развития экспорта услуг. К 2025 г. внешняя торговля услугами должна вырасти до $100 млрд в год, говорится в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт".

В руководствах ВАВТ собрана справочная информация: какие документы нужны для получения рабочих виз, сколько это может стоить, что необходимо сделать, чтобы получить отдельное разрешение, и проч. Например, экспортерам туристических услуг собрали перечень выставок, где они могут рассказать о своей работе. Отдельная рекомендация для тех, кто привозит туристов из Китая, - адаптироватьк программе China Friendly.

Развивать эксперты ВАВТ предлагают имедицинских услуг. Но первое, что нужно сделать, - это упростить визовый режим, указывает помощник гендиректора МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова Алиомар Ахмедов: медицинских виз пока нет, приходится оформлять туристические, а это может занять время, которое несовместимо с некоторыми болезнями. И нужны зарубежные представительства, продолжает он: такие создают многие лидирующие страны в продвижении экспорта медицинских услуг и привлечении пациентов из-за рубежа.

Экспортеры образовательных услуг могут столкнуться с необходимостью подтверждать квалификацию студентов, пишут эксперты ВАВТ.

Строителям ВАВТ предлагает обратить внимание на возможные ограничения иностранного капитала, которые есть в отдельных странах. Чтобы строить за рубежом, компаниям сегодня приходится соответствовать стандартам зеленого строительства, предупреждают они.

Руководства есть и для того, чтобы получить лицензию на предоставление финансовых услуг, зарегистрировать товарный знак или оформить авторское право в разных странах, произвести фильмы для Китая, поставить видеоигры в страны Евросоюза, учитывая специальную систему маркировки.

В первую очередь руководства созданы для поддержки малого и среднего предпринимательства, указывает один из их авторов, Антонина Левашенко: будет хорошо, если ведомства не просто будут размещать их на сайтах, но и постоянно обновлять. Но универсальных правил для экспорта услуг нет - все страны устанавливают их по-своему, говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина, правильно будет систематизировать руководства по странам и направлениям.

Как полагает профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова, общие руководства поддержат малый и средний бизнес, который не всегда может позволить дополнительно содержать юристов и экономистов.