Россиянам предложат новый способ продажи квартир

6 декабря. FINMARKET.RU - Рядовым гражданам стоит дать реальную возможность выставлять своена сайте госзакупок. На проблему госзакупок квартир Минюст обратил внимание в докладе о результатах мониторинга правоприменения за 2018 год, пишут "Известия" . Тему рассматривали в контексте проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Квартиры для них приобретают региональные и муниципальные власти с помощью аукционов на площадке госзакупок.

Для заключения контракта участнику конкурса нужно предоставить заказчику залог - так называемое обеспечение исполнения контракта, которое как минимум составляет 5% от цены сделки, но может доходить и до 30%, напомнили чиновники со ссылкой на закон "О контрактной системе в сфере закупок". Это отпугивает физлиц от участия в электронных аукционах, пришли к выводу в Минюсте.

Однако в законе есть исключения: например, сумму обеспечения контракта не платят казенные учреждения или банки, если речь идет о конкурсе на услугу по предоставлению кредита. В докладе предложено дополнить этот перечень случаями закупки жилья для сирот.

Сейчас в 70-80% случаев региональные или муниципальные власти приобретают квартиры для детей-сирот в новостройках, рассказал "Известиям" юрист благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Павел Денисов. Как правило, сделку проводят еще на стадии начала строительства. Это удешевляет процедуру, но сильно ее удлиняет: допустим, квартиры по аукционам 2015 года могут быть до сих пор не сданы и, соответственно, не заселены, привел пример специалист. Предложение Минюста может изменить ситуацию: закупая готовое к заселению вторичное жилье, власти смогут сократить очередь сирот на квартиры, полагает Павел Денисов.

По данным Счетной палаты, в этом году в очереди на жилье стоят по всей стране 270 тыс. детей-сирот, сообщали "Известия" ранее. Пока что их число лишь увеличивается. В среднем в России дети-сироты ожидают жилья 5-7 лет, в отдельных регионах этот срок превышает 10 лет, утверждают в Счетной палате.