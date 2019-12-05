Доходы россиян в этом году вырастут на 0,2-0,3%

Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, в последние годы эти доходы снижались

5 декабря. FINMARKET.RU - Реальные располагаемыенаселения РФ по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%, заявил премьер России Дмитрий

"Действительно, в последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие 9 месяцев этот тренд изменился, они, эти доходы, начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем не в минус, а в плюс, но плюс очень незначительный, может быть, 0,2-0,3%", - заявил сегодня Медведев во время общения с журналистами.

"Но дело даже не в этом. На самом деле, важнее всего самочувствие людей и их ощущение. Вот если они понимают, что их доходы стабильны или ещё лучше - растут, то это хорошо. Если они считают, что всё-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства, и, естественно, с этим необходимо что-то делать", - добавил он. Он отметил, что руководство страны "все эти процессы видит".

"Росстат в принципе справедливо сказал, что тут есть разные составляющие. Конечно, это и налоговая нагрузка, которая в этом году несколько увеличилась в силу известных причин, и нагрузка, которая связана с кредитами, поскольку людям, взявшим кредит, потребительский или личный кредит, ипотеку, нужно за него расплачиваться, и это, естественно, снижает их доходную базу", - сказал премьер.

По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов населения РФ за 3-й квартал 2019 года составил 3% в годовом сравнении после снижения на 0,1% во 2-м квартале и падения на 2,5% в 1-м квартале.

В целом за январь-сентябрь 2019 года реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,2% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

"Среднедушевые доходы населения в 3-м квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 35,1 тыс. руб. С учетом инфляции зафиксирован рост реальных доходов в 3-м квартале 2019 года на уровне 3,3%, реальных располагаемых доходов - 3%. Основная причина - опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в 3-м квартале 2019 года, а также низкая база 3-го квартала 2018 года", - говорилось в сообщении Росстата.

Росстат в апреле перешел на новую методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, публикация этих данных теперь происходит раз в квартал, а не ежемесячно. Как сообщалось, в новой методологии в 2018 году прекратилась тенденция снижения реальных доходов населения (символический рост составил 0,1%), которая фиксировалась в 2014-2017 годах.

Минэкономразвития в конце августа понизило официальный прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2019 год до 0,1% с 1%.

Медведев отметил, что в целом российская экономика и социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно. "В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% до 1,5%", - сказал премьер.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития РФ, рост ВВП РФ за январь-октябрь 2019 года составил 1,3%, при этом в октябре рост ускорился до 2,2%. Официальный прогноз правительства по росту ВВП на 2019 год равен также 1,3%.

"В принципе мы ожидали того, что начало работы над национальными проектами будет сопровождаться определенным разогревом таким, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста", - заявил Медведев, напомнив, что "мы должны расти так, как растет мировая экономика - в районе 3% в год, и это вполне достижимо". Премьер-министр также заявил, что "инфляция в этом году будет в пределах 3,8%". "Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны", - подчеркнул он.

На самом деле самая низкая инфляция в РФ, по данным Росстата, была зафиксирована в 2017 году - 2,5%. Инфляция в 2019 году будет на втором месте за всю историю. До этого второе место было за 2018 годом - инфляция тогда составила 4,3%.

"Если говорить о других цифрах, то, конечно, хорошей является цифра по безработице. Безработица в нашей стране в последнее время была низкой, в районе 5%, а в этом году будет еще ниже - где-то 4,6-4,7% от экономически активного населения", - добавил премьер-министр.