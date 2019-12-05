Средний бюджет праздника и новогодних каникул — 18 тыс. руб. на человека

5 декабря. FINMARKET.RU - С расходами на празднование Нового года и новогодние каникулы уже определились 38% россиян. Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%, выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом Superjob.

Россияне в среднем рассчитывают потратить с 1 по 8 января 18000 руб. на человека (в 2018 годусоставляли 17000 руб.). Средний новогодний бюджет мужчин больше женского: 20100 и 16300 руб. соответственно. Молодежь до 24 лет в среднем рассчитывает потратить 14200 руб., россияне старше 45 лет — более 19500 руб. Средний новогодний бюджет респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в 1,5 раза превышает бюджет респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб.: 22800 и 15300 руб. соответственно.

Москвичи, планируя бюджет на праздник и новогодние каникулы, в среднем рассчитывают потратить 21000 руб. на человека. Средние запланированные расходы жителей Красноярска — 20000 руб. Петербуржцы планируют уложиться в среднем в 19500 руб. Самый скромный новогодний бюджет в Воронеже и Волгограде: жители этих городов хотят потратить за 8 дней каникул в среднем 15000 руб.