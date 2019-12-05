Запросы налоговиков о клиентах банки трактуют по-своему

5 декабря. FINMARKET.RU - Налоговые органы начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). О том, чтостали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в ИФНС документы, которые были истребованы у клиентов-юрлиц в рамках контроля за исполнением этого закона, "Коммерсанту" рассказали в самих кредитных организациях. ИФНС запрашивает документы, поясняющие экономический смысл перечисления на счета физлиц.

Кроме того, как следует из направляемых банкам писем, ИФНС интересуют документы, подтверждающие целевое назначение снятых наличных по чекам или с использованием корпоративных карт.

В письмахпросят "в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить" их копии, а именно "документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами", а также счета, счета-фактуры, накладные. Также налоговики просят предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ.

Как пояснили в ФНС,"носят точечный характер и проводятся в рамках контрольных мероприятий".

Между тем у клиентов в результате запросов проблема может возникнуть не с налоговиками, а с теми же банкирами. "Если в основании для запроса копий документов сотрудники ИФНС указывают подозрения в вовлечении компании в сомнительные операции, это само по себе может стать сигналом для банка запросить у клиента документы уже в целях антиотмывочного законодательства", - отметил замглавы НП "Национальный совет финансового рынка" Александр Наумов. Собеседник "Ъ" в банке из топ-50 подтверждает, что часто на подобные запросы в кредитных организациях без лишних размышлений реагируют отключением системы "Банк-клиент" до момента представления документов.