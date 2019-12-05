Мясные полуфабрикаты обогатят полезными микроэлементами

5 декабря. FINMARKET.RU - Российские ученые разработали технологию, которая поможет справиться с дефицитом йода в организме человека. Органической формой этого элемента, получаемой из морских водорослей, обогатят мясные полуфабрикаты, пишут "Известия".

По данным Эндокринологического научного центра Минздрава России, до 70% жителей страны страдают от дефицита йода. Этот микроэлемент участвует в синтезе гормонов, которые влияют на рост, физическое и умственное развитие, а также настроение. Его нехватка приводит к появлению болезней щитовидной железы, снижению когнитивных функций, депрессиям и проблемам с репродуктивной функцией.

На данный момент Минздравразработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли. Однако йод крайне летучий элемент, он быстро разрушается при воздействии влажности, света и высоких температур. После термической обработки такая соль теряет все свои полезные свойства.

Ученые из Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) создали технологию удержания органического йода (получаемого из морских водорослей) в мясных полуфабрикатах. Технология предполагает использование коллагена, который способен соединяться с различными летучими веществами, между которыми образуются прочные связи. Разрушить их сложнее даже под воздействием высоких температур. В итоге сохранность добавленных полезных компонентов в полуфабрикатах увеличивается с 20% до 70%.

Помимо йода ученые планируют добавлять ви аскорбиновую кислоту. В качестве объектов исследования планируется использовать мясные полуфабрикаты и вареные колбасы — это проще всего с технологической точки зрения.

Кроме того, авторы работы рассматривают возможность обогащения мясных полуфабрикатов биологически активными веществами, полученными из крови убойных животных. Эти белки (ангиогенин, фоллистатин) термически не стабильны. На данный момент ученые изучают их основные функции и влияние на организм.