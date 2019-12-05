.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
05 декабря 2019 года 09:12
За выбивание долгов могут ввести уголовную ответственность
|0
Станислав Красильников/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - Госдума намерена ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции 5 декабря создаст рабочую группу для проработки внесения в УК соответствующих поправок. Незаконная деятельность коллекторов по-прежнему остается большой проблемой, заявил "Известиям" зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Речь идет об избыточном давлении на граждан, которые продолжают страдать от различных — порой вопиющих — форм принуждения к выплате долгов. "Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла", — заявил парламентарий, объясняя необходимость внесения наказания для излишне активных взыскателей долгов в Уголовный кодекс. Депутат добавил, что рабочая группа должна будет принять решение о том, какая мера уголовной ответственности может быть введена. Первый зампред фракции "Единой России", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что появление уголовной ответственности сможет помочь повлиять на коллекторов, чтобы они не "перегибали" в своих действиях. В настоящее время уголовного наказания за превышение коллекторами полномочий не существует. Как отмечают юристы, нарушителей могут привлечь по другим статьям УК. Например, по ст. 163 "Вымогательство", в случае если человек, у которого просят деньги, должником не является, по ст. 119 "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда" или ст. 116 "Побои".
.
Ключевые слова: РФ, коллекторы, ответственность
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.