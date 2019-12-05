Власти одобрили льготы для нефтегазохимии

5 декабря. FINMARKET.RU - Правительство на прошлой неделе определилось с механизмом введения обратного акциза на СУГ и этан. Из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака следует, что проект поддержки нефтегазохимической отрасли Минфин и Минэнерго должны внести в правительство до 6 декабря, сообщает "Коммерсант". Обратный акциз на СУГ начнет действовать с 2022 года в размере 4,5 тыс. руб. за тонну, с 2024 года увеличится до 6,5 тыс. руб., с 2026 года — до 7,5 тыс. руб. На субсидию могут претендовать компании, которые после 2021 года введут нефтехимические мощности либо заключат с Минэнерго соглашение об инвестировании в сектор не менее 65 млрд руб. Таким образом, возможность получить субсидию для СУГ получат три крупных проекта, которые должны быть запущены после 2023–2024 годов:

Амурский ГХК СИБУРа, газохимический комплекс в Усть-Луге и Иркутский завод полимеров.

Предполагалось, что расходы бюджета по обратному акцизу на СУГ будут покрыты за счет повышения экспортной пошлины на этот товар, однако правительство пошло иным путем. Оно решило ввести налог на добычу попутного газа (ПНГ) по ставке 50 руб. за 1 тыс. кубометров в 2022 году, 100 руб. в 2024 году и 150 руб. в 2026 году.

Правительство также решило с 2022 года ввести обратный акциз на другое нефтехимическое сырье — этан — в размере 9 тыс. руб. за тонну, сообщает "Ъ".