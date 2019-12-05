По новой схеме в РФ возводится уже около 21% жилья

5 декабря. FINMARKET.RU - Компания Дом.РФ сделала первые выводы о состоянии строительной отрасли после реформы. С 1 июля 2019 г. все застройщики должны работать черезэскроу, они привлекают проектное финансирование от банков и получают доступ к средствам дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию. Исключение сделано лишь для некоторых крупных компаний и проектов, находящихся в высокой стадии строительства, пишут "Ведомости".

Согласно отчету Дом.РФ по состоянию на 1 декабря 2019 г. в 81 регионе России строилось 113,1 млн кв. м жилья. Больше всего возводится в Москве (16,4 млн кв. м), Санкт-Петербурге (13,6 млн кв. м) и Московской области (12,3 млн кв. м). На долю 10 крупнейших застройщиков страны приходится в общей сложности около 20% рынка, или 22,2 млн кв. м жилья. Среди таких девелоперов – группа ПИК (7,4 млн кв. м), ЛСР (3,6 млн кв. м), SetlGroup (2,9 млн кв. м) и т. д. По данным Дом.РФ, по новой схеме уже возводится около 21% жилья – это 2400 домов на 24,3 млн кв. м, подсчитали в Дом.РФ. "Переход (на новую систему) состоялся", – резюмирует представитель Дом.РФ.

Переход на проектное финансирование, несмотря на то что прошло только пять месяцев с начала реформы, проходит успешно, считает начальник департамента экспертно-аналитических работ аналитического центра при правительстве России Диана Каплинская, высказывания которой приводят "Ведомости". По ее словам, строительная активность на рынке за год не только не снизилась, а, наоборот, увеличилась: на 1 ноября в России введено 55,6 млн кв. м жилья, а это на 8,3% больше, чем годом ранее. С ней согласна и президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, которая добавляет, что большой задел уже начатых проектов в 113 млн кв. м говорит о том, что существенного падения ввода жилья в следующем году скорее всего не будет. Не оправдались, по ее словам, и опасения застройщиков о сложности получения необходимого для достройки объектов проектного финансирования: по данным Центробанка, на конец октября уже выданы кредиты более чем на 640 млрд руб., а до конца года эта сумма увеличится до 1 трлн руб. Она ожидает, что в следующем году будет выдано еще больше кредитов.