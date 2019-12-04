Две бедности россиян - субъективная и объективная

4 декабря. FINMARKET.RU - Россияне, которые считают себя "очень бедными", и те, кто является ими с учетом уровня доходов, составляют разные группы населения. И категории россиян, которые считают себя очень бедными, и тех, кто является бедными на самом деле, практически не пересекаются. К таким выводам пришла эксперт Высшей школы экономики Екатерина Слободенюк в своем исследовании глубокой бедности в России, пишет "Коммерсант"

Основой для ее работы стали данные мониторингового проекта "Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах" Института социологии РАН 2018 года. К объективно очень бедным в этом исследовании относили тех, кто проживал в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тыс. руб. (0,5 медианного значения в целом в РФ). Субъективная глубокаяоценивалась по двум вопросам - о субъективных оценках своего материального благополучия и своего положения в иерархии статусных позиций в обществе.

Согласно опросу, объективно бедные составили 8,1% населения России, субъективно бедные - 4%. При этом зона пересечения этих двух категорий составляет всего 0,6% населения. В составе всех объективно бедных только 7,4% считают себя таковыми. В числе же тех, кто считает себя бедными, по всей стране только 15% объективно входят в эту категорию. В группе субъективно бедных около половины составляют пожилые, в то время как среди объективно бедных их лишь 18%.

Большинство же (61%) объективно бедных - это россияне в возрасте 18-40 лет. Причины такого положения - высокая иждивенческая нагрузка за счет детей и неработающих взрослых. Субъективная же бедность определяется недоступностью необходимого медицинского сопровождения и наличие в домохозяйстве родственников, приверженных вредным привычкам.

Как утверждают 90% субъективно бедных, без помощи государства им просто не выжить, а 87% считают, что бедность в России формируется ввиду неправильных действий государства. Среди объективно бедных таких меньше: 72% и 74% соответственно.

При этом, отмечает автор работы, субъективная и объективная глубокая бедность требуют разных видов социальной поддержки. Для снижения остроты объективной бедности необходима поддержка занятости и зарплат, для сокращения субъективной - рост доступности медобслуживания пенсионерам с тяжелыми проблемами со здоровьем.