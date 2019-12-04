.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04 декабря 2019 года 09:37
Стоимость услуг в российских аэропортах растет быстрее инфляции
|0
Александр Щербак/ТАСС
4 декабря. FINMARKET.RU - Стоимость обслуживания рейсов в российских аэропортах растет выше уровня инфляции, пожаловался гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В основном аэропорты увеличивают цены на не регулируемые ФАС услуги, а на регулируемые сборы сохраняют тарифы на предыдущем уровне или увеличивают их не выше уровня инфляции, отмечается в письме. Так, в аэропорту Ижевска в июне 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г. рост регулируемых сборов составил 21%, нерегулируемых - 38%, а в целом стоимость обслуживания выросла на 25%. Еще один пример - Кемерово, где регулируемые сборы выросли на 5%, нерегулируемые - на 70%, общая стоимость обслуживания - на 31%. Стремление аэропортов нарастить собственную прибыль негативно влияет на доступность авиаперевозок, ведет к наращиванию убытка авиакомпаний и стагнации отрасли, считает Савельев. Савельев также обращает внимание на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах. Самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 г. была зафиксирована на Дальнем Востоке, что можно объяснить удаленностью аэропорта, пишет гендиректор "Аэрофлота". Но в аэропорту Саратова стоимость тонны керосина оказалась на 5% дороже, чем в Петропавловске-Камчатском. Представитель ФАС заявил, что ведомство ведет работу по жалобе "Аэрофлота".
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.