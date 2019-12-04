Стоимость услуг в российских аэропортах растет быстрее инфляции

4 декабря. FINMARKET.RU - Стоимость обслуживания рейсов в российских аэропортах растет выше уровня инфляции, пожаловался гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

В основном аэропорты увеличиваютна не регулируемые ФАС услуги, а на регулируемые сборы сохраняют тарифы на предыдущем уровне или увеличивают их не выше уровня инфляции, отмечается в письме. Так, в аэропорту Ижевска в июне 2019 г. по сравнению с июнем 2018 г. рост регулируемых сборов составил 21%, нерегулируемых - 38%, а в целом стоимость обслуживания выросла на 25%. Еще один пример - Кемерово, где регулируемые сборы выросли на 5%, нерегулируемые - на 70%, общая стоимость обслуживания - на 31%.

Стремление аэропортов нарастить собственную прибыль негативно влияет на доступность авиаперевозок, ведет к наращиванию убытка авиакомпаний и стагнации отрасли, считает Савельев.

Савельев также обращает внимание на ценовую политику поставщиков топлива в разных регионах. Самая высокая цена на авиационный керосин в июне 2019 г. была зафиксирована на Дальнем Востоке, что можно объяснить удаленностью аэропорта, пишет гендиректор "Аэрофлота". Но в аэропорту Саратова стоимость тонны керосина оказалась на 5% дороже, чем в Петропавловске-Камчатском. Представитель ФАС заявил, что ведомство ведет работу по жалобе "Аэрофлота".