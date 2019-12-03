Пенсионным фондам нашли источник компенсации расходов

3 декабря. FINMARKET.RU - Будущая система гарантирования негосударственных пенсий обретает конкретные очертания. Как пишет https://www.kommersant.ru/doc/4179642, из концепции системы гарантирования прав (СГП) участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) следует, что источником уплаты взносов в фонд гарантирования НПО станут собственные средства НПФ. Но полностью или частично они смогут быть покрыты из средств будущих пенсионеров - пенсионных резервов, сформированных фондами в рамках НПО.

СГП участников НПО (ее фонд администрируется Агентством по страхованию вкладов), согласно концепции, будет действовать как на этапе накопления в рамках индивидуальных пенсионных счетов (ИПС, не более 1,4 млн руб. поступивших взносов), так и на этапе выплат (не более двух размеров социальной пенсии). Гарантийным случаем будет признаваться аннулирование лицензии НПФ или его банкротство.

В документе также обозначено, что введение СГП на этапе накопления "потребует введения на законодательном уровне симметричной обязанности НПФ компенсировать участникам полученные в ходе размещения пенсионных резервов убытки" на уровне номинала взносов.

Согласно концепции, ЦБ в своих нормативных документах будет устанавливать базовую ставку, которая не может быть ниже 0,0125% и выше 0,1% расчетной базы. На основе базовой ставки ежегодно будет рассчитываться индивидуальная ставка, которая будет зависеть от качества активов, в которые НПФ инвестировал пенсионные резервы, а также устойчивости самого фонда.

Порядок определения индивидуальной ставки должен быть прописан в нормативных документах регулятора. Размер этой ставки для НПФ, согласно концепции, не может составлять менее половины базовой ставки и более двух ее размеров. Таким образом, размер ежегодного взноса НПФ в фонд гарантирования НПО будет рассчитываться как индивидуальная ставка, умноженная на величину его обязательств по НПО, рассчитанную на основе их актуарной оценки.

Если индивидуальная ставка окажется меньше или равной базовой, то НПФ, заплатив взнос в фонд гарантирования НПО из собственных средств, будет вправе полностью возместить его из средств пенсионных резервов. Если же она будет выше базовой ставки, то он сможет компенсировать лишь средства в рамках базовой ставки.

Уменьшения номинальной суммы резервов не произойдет в любом случае, это запрещено законодательством, но доход от инвестирования средств будущих пенсионеров может быть уменьшен. Благодаря введению СГП НПО от 0,006 до 0,1 п. п. будут вычтены из инвестдохода граждан.

В ЦБ сообщили, что концепция находится в стадии обсуждения, дополнительные комментарии преждевременны.