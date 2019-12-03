ФАС может отменить регулирование аэропортовых сборов

3 декабря. FINMARKET.RU - В России планируют за счет привлечения частных инвесторов модернизировать региональныеи увеличить в них количество рейсов. Для этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить госрегулирование цен на услуги международных терминалов нескольких воздушных гаваней.

Сейчас, пишет "Российская газета" , речь идет о будущем новом международном авиатерминале в аэропорту Хабаровска. Пока в России не регулируются тарифы на услуги только аэропортов Московского авиаузла. С 2020 года отменятцен на услуги аэропорта Пулково.

При гибком ценообразовании аэропорты могут заработать больше. "Дерегулирование без развития конкуренции в сфере наземного обслуживания - это предоставление возможности получения дополнительной выручки главным оператором аэропорта", - считает гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень. Таким образом, дерегулирование тарифов в аэропортах - это косвенная мера поддержки, чтобы инвесторы могли быстрее вернуть средства, вложенные в развитие инфраструктуры.

Как следует из подготовленного ФАС проекта приказа, в Хабаровске ценовое регулирование не будет применяться к услугам по предоставлению аэровокзального комплекса и обслуживанию пассажиров. Действовать правило начнет после ввода нового терминала в эксплуатацию, который начнут строить только в следующем году.

За Хабаровском последуют и другие города. Как пояснили "РГ" в ФАС, рассматривается отмена регулирования сборов на обслуживание международных рейсов также в аэропортах Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска.

Таким образом, отметили в ФАС, планируется развивать конкуренцию и привлекать инвесторов. "Инвестиционные проекты по развитию международных терминалов являются чисто коммерческими и должны окупаться исключительно за счет развития пассажиропотока", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве. Регулятор в этом случае будет следить только за тем, чтобы аэропорты не относили финансовый результат на внутренние воздушные линии.