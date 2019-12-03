В одном пакете: спрос на семейные тарифы удвоился

3 декабря. FINMARKET.RU - Количество пользователей конвергентных тарифов, позволяющих платить по единому счету за телефоны, домашний интернет и ТВ, за год выросло вдвое –– до 6–7 млн человек, подсчитал Content Review. Пользуясь ими, семья из трех человек сможет сократить расходы на 30%, а в отдельных регионах–– до 50%, подсчитали эксперты. У этой экономии есть и оборотная сторона –– такими предложениями операторы привязывают клиентов к себе. Ведь отказаться от нескольких услуг, получаемых по одному счету (например, если не нравится качество связи) значительно сложнее, чем отключить их по отдельности, пишут "Известия".

В России на конец 3-го квартала 2019 года насчитывалось 6–7 млн пользователей сотовой связи (по количеству активных SIM-карт), использующих конвергентные, в первую очередь семейные,. За год (к 3-му кварталу 2018-го) их количество выросло примерно в два раза, рассказал "Известиям" руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Компания провела мониторинг таких предложений в регионах России.

По расчетам Content Review, экономия семьи из трех человек, пользующейся сотовой связью, интернетом на минимальной скорости (от 30 Мбит/с в зависимости от региона) и подписанной на базовый пакет телеканалов, составляет в среднем 29%. Ежемесячная абонентская плата при этом составляет 1,24 тыс. рублей. Но ситуация меняется от региона к региону. Больше всего конвергентные тарифы позволяют сэкономить пользователям в Хабаровском и Ставропольском краях, а также в Сахалинской области (доступное сокращение расходов –– 47%, 41% и 40%). Меньше всего в этом плане повезло жителям ЯНАО, ХМАО, Ярославской и Псковской областей (13%, 17% и по 18%).

Оборотная сторона экономии, которую позволяют получить конвергентные тарифы, –– сложности при расставании с оператором и подключении услуг другого поставщика. Отключить сразу SIM-карты, интернет и ТВ сложнее, чем переподключать каждую услугу по отдельности, пишут "Известия", приводящие мнение экспертов. Появляется риск на какое-то время остаться без связи. По данным исследования Telecom Daily, в течение девяти месяцев 2019 года своих операторов сменил каждый десятый абонент, а еще 12% планирует это сделать до конца года. Тарифы сменили 18% опрошенных пользователей.