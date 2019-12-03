Удостоверения личности предлагают упорядочить и добавить еще один документ

3 декабря. FINMARKET.RU - Депутат Госдумы Сергей Иванов предложил создать в России новый, удостоверяющий личность - универсальную пластиковую карточку, а также упорядочить существование всех остальных удостоверений личности. Соответствующий законопроект уже внес в Госдуму, пишет "Российская газета"

Согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 г. № 53, на территории РФ действует более 20 видов документов, удостоверяющих личность. И этот перечень - открытый, то есть список может пополняться.

Как пояснил "РГ" сам депутат, все эти документы, за редким исключением, установлены подзаконными нормативными актами. Этими актами регламентируются не только технические вопросы, такие как форма документа, порядок получения, уполномоченный орган, его оформляющий и выдающий, но и определяется статус документа. Устанавливается срок его действия, основания отказа в его выдаче или признания его недействительным.

Согласно внесенному законопроекту устанавливаются 9 основных документов, удостоверяющих личность гражданина России. Это паспорт, загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство на возвращение, свидетельство о рождении, временноеличности гражданина, удостоверение личности военнослужащего. Восемь из этих девяти документов существуют и сейчас. В проекте все требования к ним прописаны в том же виде, в каком они сейчас действуют на основании подзаконных нормативных правовых актов.

И к этим документам предложено добавить еще один. Причем он стоит в списке под первым номером и называется "Удостоверение личности гражданина РФ".

Речь идет о создании пластиковой карточки, на которой будут все паспортные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, национальность (по желанию гражданина), гражданство, фото, наименование органа, выдавшего документ, номер и серия, дата выдачи, дата истечения срока действия, подпись гражданина. Могут быть внесены и другие данные в соответствии с законодательством.

Выдавать такой документ предлагается в 14 лет. У него ограниченный срок действия - 10 лет. Связано это с необходимостью актуализации данных. Все граждане РФ, проживающие в России, обязаны будут иметь этот документ. Но он - не замена паспорту. Просто именно его надо будет предъявлять для удостоверения своей личности.

Если закон будет принят, то разрабатываемый сейчас правительством электронный паспорт как раз под него подойдет. Тем более что, согласно законопроекту Иванова, положения об удостоверении личности гражданина предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года. После утверждения правительством формы, порядка оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения этого пластикового документа.

Что касается обычного паспорта, то в законопроекте предлагается выдавать его бессрочно. И только в 20 и 45 лет менять в нем фотографию.