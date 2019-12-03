Обязательные платежи россиян превысят 15% от доходов

3 декабря. FINMARKET.RU - Доля обязательных платежей (оплата кредитов, ЖКХ и налогов) в 2019 году превысит 15% от доходов, это критический уровень. В общей сложности россиянам придется заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018-м, пишут "Известия", приводя оценку из исследовании "БКС Премьер". С одной стороны, спрос как следствие использования кредитов на потребительские нужды в этом году обеспечивает основной прирост ВВП, с другой —на обслуживание долга давят на доходы россиян, которые в лучшем случае увеличатся на 1%. В следующем году из-за мер Центробанка по охлаждению рынка нагрузка слегка упадет, однако если потребкредитование "задавить", как того хочет Минэкономразвития, то перспективы активизации роста экономики могут оказаться под угрозой, пишет издание.

Исследование подтверждает: рост доли обязательных платежей, прежде всего на погашение кредитов, оказывает давление на благосостояние граждан. Учитывая долю в 15,3%, эксперты "БКС Премьер" прогнозируют рост номинальных располагаемых доходов (за вычетом обязательных платежей) населения в 2019 году на 3,2–3,8% в годовом выражении. А если скорректировать и на инфляцию, то показатель будет еще ниже — не более 1%.

Аналитики приводят такие данные: если в 2018 году на кредиты приходилась доля в 9,6%, а на ЖКХ и налоги — 5% от доходов населения (14,6% в совокупности), то в этом году эти показатели выглядят следующим образом — 10,4 и 4,9% соответственно.

По данным ЦБна начало октября, отношение платежей по кредитам к располагаемым доходам населения выросло до 10,6%. Впрочем, как отмечается в обзоре регулятора, "на фоне принимаемых Банком России мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании. Годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года (с максимума в 25,3% на 1 мая 2019 года)".

Но именно кредитование населения в этом году стало "локомотивом" для российского ВВП. Например, расходы на конечное потребление граждан обеспечили во 2-м квартале рост в 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1%). "В то же время экспорт в этом году вносит наиболее заметный отрицательный вклад в -1,4% против положительного вклада в рост ВВП прошлого года в 2%", — отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков "БКС Премьер", такие данные статистики отражают российские экономические реалии, в которых экономика удерживается в зоне роста за счет потребительских расходов, в то время как остальные компоненты ВВП показывают весьма сдержанную динамику.

Экономика страны растет благодаря потребкредитованию, подтверждает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев.

Но с поправкой на меры по охлаждению рынка, которые принимает ЦБ, уточняют авторы исследования. По их прогнозам, в 2020-м темпы роста потребкредитования могут замедлиться до 12–17% против нынешних примерно 20%, пишут "Известия".