Таможенного контроля в жизни бизнеса может стать меньше

3 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает обеспечить доступ к единой цифровой платформе обмена данными (единое окно) импортерам и компаниям,которых пересекают Россию транзитом. К февралю 2020 г. Минэкономразвития должно представить согласованный план запуска новой платформы, пишут "Ведомости"

Система единого окна позволяет один раз предоставить в одинаковой форме данные и документы, которые затем будут многократно использоваться разными контролерами.

Представитель Минэкономразвития признает, что информационные системы разных ведомств разрозненны, нет единого формата оформления документов. Как отмечают эксперты, компаниям приходится обращаться в каждый орган отдельно и готовить для каждого свои документы. При этом экспортер должен заполнять около 70 разных форм, говорит старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Олег Енин.

Частично РЭЦ хочет решить проблему, создав механизм "одного окна". Он должен быть запущен в ноябре 2020 г., но только для экспортеров. С помощью системы они смогут подтверждать нулевую ставку НДС, проходить валютный и таможенный контроль. С 2021 г. к доступным сервисам добавят лицензирование, сертификацию, получение различных документов и др. Нужно распространить такой механизм и на импортеров, а также транзит, призывает старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина.

Это и предполагает сделать Минэкономразвития. Кто станет оператором создаваемого единого окна, будет решено после согласования специальной модели - государственной (тогда оператором станет госорган) или корпоративной (тогда оператором будет государственная или частная компания). Бумажные документы, личное присутствие и предоставление одних и тех же бумаг будет исключено, говорит представитель Минэкономразвития. По его словам, пилот системы единого окна можно сделать и на базе платформы РЭЦа.

Когда будет создана единая система, будет проще выявить, какие функции и документы дублируются, говорит представитель Минэкономразвития. Система поможет и малому бизнесу, которому сложнее всех изучать все правила, отмечает Баландина.

Оценивать, насколько эффективно заработает система, Минэкономразвития предлагает в том числе с помощью рейтинга Doing Business, который рассчитывает Всемирный банк. К 2024 г. издержки компаний при прохождении границы должны сократиться: при экспорте - с 48 до 24 часов, а также с $465 за одну поставку до $250, при импорте - с 29 до 24 часов, с $465 до $250, говорится в подготовленном Минэкономразвития плане трансформации делового климата.