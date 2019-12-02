Сбережения: сохранить нельзя рисковать

2 декабря. FINMARKET.RU - В России ставки по банковским вкладам обновили исторический минимум с начала расчета показателя в 2009 году. На этом фоне у держателей депозитов может возникнуть соблазн перевести деньги в более рискованные финансовые инструменты и даже вложиться в финансовую пирамиду, пишет "Российская газета"

Поэтому специалисты советуют гражданам быть очень внимательными и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Как отметил председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, в связи со снижением ставок граждане ищут новые возможности для сохранения своих сбережений, обращая внимание на рискованные, по сравнению с банковскими депозитами, финансовые продукты.

И на первый взгляд, альтернатива вкладам есть. Предложения различных финансовых продуктов от банков и микрофинансовых организаций (МФО) сыплются как из рога изобилия. Но квалификации инвесторов не всегда хватает, чтобы разобраться в деталях, а представители финансовых организаций о многих нюансах часто умалчивают.

Исследование КонфОП, которое проводилось в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения" с привлечением "тайных покупателей", показало, например, что МФО, активно продвигая свои инвестиционные продукты, не предупреждают о рисках подобных вложений.

"При личном общении с менеджерами микрофинансовых организаций ситуация не поменялась: ни один из них не предупредил, что вложенные средства не подлежат государственному страхованию", - констатировал Янин.

В числе предложений КонфОП - введение запрета на использование слова "вклад" при продвижении инвестпродуктов и вложении средств в МФО, а также нормативное закрепление обязанности таких организаций информировать потребителей о рисках инвестирования, отсутствии госгарантий, порядке выплаты дохода и особенностях налогообложения возможных доходов.

Многие вкладчики сейчас выходят на фондовый рынок. Каждый месяц биржа регистрирует свыше 150 тыс. новых клиентов-физлиц. Динамика опережает все прогнозы. "Это происходит не только в России. Подобное движение в последние годы наблюдается и в Европе, где также снижаются ставки по вкладам, - говорит начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Алексей Чирков. - Само по себе это нормальное явление, но важно, чтобы человек принимал решение взвешенно и обладал полной информацией".

Банк России совместно с Минфином, Госдумой и Советом Федерации разрабатывают законопроект о защите розничного неквалифицированного инвестора, сообщил Чирков. Он направлен на то, чтобы каждый инвестор четко понимал особенности заключаемой сделки и риски, которые с ней связаны.

Снижением ставок по депозитам стремятся воспользоваться и строители финансовых пирамид, которые практически полностью переместились в интернет. Количество финансовых пирамид в России резко выросло в этом году, сообщил помощник управляющего федерального общественного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис. По его словам, в 2013 году Банк России выявил 130 финансовых пирамид и незаконных финансовых структур, к 2018 году их было уже 168, а за 9 месяцев 2019 года - 240.