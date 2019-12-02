ЦБ РФ: доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысила 40%

2 декабря. FINMARKET.RU -заемщиков, имеющих ипотеку и дополнительно другие, выросла в России до более чем 40%, сообщила председатель ЦБЭльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

"Мы видим, что растет доля людей, которые берут ипотеку, но у которых уже есть задолженность по другим видам кредитов. И эта доля больше 40% уже. Поэтому, на наш взгляд, для того, чтобы рисков не возникло в будущем, а такого рода меры действуют именно с лагом, поэтому их надо принимать заранее, чтобы такого рода риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только необеспеченными кредитами, но, возможно, ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере", - сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ уже анонсировал планы обсудить с банковским сообществом возможное повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам при расчете достаточности капитала. Глава ЦБ уточнила, что регулятор выпустит соответствующий консультативный доклад. "Когда банки сейчас выдают ипотечные кредиты, да, они считают предельную долговую нагрузку для людей, но там повышенные коэффициенты не работают", - сказала Набиуллина.

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем более жесткие коэффициенты применяются к таким активам.

Как ранее сообщал ЦБ, рост розничного кредитования в РФ в октябре в реальном выражении (без учета валютной переоценки и данных банков с отозванной лицензией) замедлился до минимальных 0,9%. По мнению регулятора, это связано с введением с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, снижением риск-аппетита банков на фоне некоторого ухудшения качества этих ссуд, а также завершением крупной сделки по секьюритизации ипотечных жилищных кредитов. С поправкой на эту сделку прирост розничных кредитов составил бы 1,4%, отмечает ЦБ.