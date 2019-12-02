Страховое возмещение по вкладам могут увеличить до 10 млн руб.

2 декабря. FINMARKET.RU - Если человек получил крупное наследство или деньги за продажу квартиры или дома, то вскоре можно будет не опасаться, что они сгорят вместе с банком, пишет "Российская газета".

Правительствовынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей. Документ опубликован в базе законодательных инициатив Государственной Думы.

Для получения повышенной выплаты источник происхождения средств придется подтвердить документально.

Сейчас предельный размер возмещения по вкладам в кредитной организации составляет 1,4 миллиона рублей. Иными словами, если банк вдруг рухнет, вкладчик может претендовать только на эту сумму. Депутаты посчитали это несправедливым. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, на счетах физических лиц в отдельных случаях (например, при получении наследства или грантов, продаже различной недвижимости и т.п.) появляются средства, значительно превышающие установленный максимальный размер страхового возмещения.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 миллиона рублей.

Речь идет о садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, товариществах собственников жилья, гаражных и гаражно-строительных кооперативах, жилищных и жилищно-строительных кооперативах, у которых хранятся средства в банках.

Правительство в целом одобрило законопроект, но с рядом замечаний. В частности, в официальном отзыве кабинета министров отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов. При условии доработки правительство поддержит законопроект, пишет "РГ".