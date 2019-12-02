Администрация президента: законопроект о виноделии следует существенно доработать

2 декабря. FINMARKET.RU - Государственно-правовое управление президента (ГПУ) раскритиковало"О виноградарстве и виноделии", пишут "Ведомости"

Цель законопроекта, принятого в первом чтении 19 ноября, - особая поддержка производства вина, сделанного на 100% из российского винограда. Для него придуман специальный термин "вино России" - его предлагается выделять при продаже. Виноградосодержащие напитки (состоят из вина и добавок) должны содержать на этикетке фразу "Не является вином". Также он запрещает использовать для производства вина импортный виноград, вино, сусло, а также смешивать российское и импортное вино.

Изложение недостатков документа заняло у ГПУ 14 страниц, его предложено существенно доработать. Положения законопроекта о видах, категориях, особенностях производства не могут рассматриваться как обязательные, а положения законопроекта - быть приоритетнее права ЕАЭС, сообщает ГПУ. Если требования закона не будут соответствовать техрегламенту ЕАЭС, они не будут обязательными, подтверждает представитель Минфина.

Производство регулируется техническими регламентами стран ЕАЭС - для алкоголя он принят и вступит в силу 9 января 2021 г. В нем нет термина "вино России" и ограничений по стране происхождения виноматериала и смешиванию своего и импортного вина. Из-за несоответствия регламенту ЕАЭС возможны проблемы в правоприменительной практике, заключает ГПУ.

У ГПУ вызывает вопросы и предложение наделить российские органы власти полномочиями по контролю соответствия импортного вина российским технологиям на территории иностранных государств (правовые основы и механизмы не определены). Предложенное регулирование избыточно и противоречит требованиям международного права, считает вице-президент Simple Анатолий Корнеев. Это может привести к искусственному ограничению импорта. Качество и безопасность вина подтверждаются сертификатами, которые принимают страны-импортеры.

Кроме того, ГПУ не уверено и в том, что господдержку получат только производители вина из отечественного винограда, а именно это поручал президент. Предлагается субсидирование расходов на организацию виноградных питомников, расходов на покупку посадочного материала и проч. Сейчас государство тоже поддерживает виноградарей - субсидии на закладку и уход за виноградниками в 2019 г. составят 3 млрд руб. (данные Минсельхоза).

Как отметил соавтор законопроекта Геннадий Онищенко, ГПУ дало дельные предложения, и их учтут. Поправки ко второму чтению должны быть готовы к 18 декабря, но дата рассмотрения проекта пока не назначена.