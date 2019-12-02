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02 декабря 2019 года 09:31
Доходность портфелей НПФ оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений
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2 декабря. FINMARKET.RU - Доходность портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. Средневзвешенная доходность агрегированного портфеля пенсионных резервов семи крупнейших НПФ (на них приходится 85% портфеля) составила 8,7%. Об этом свидетельствуют опубликованные доходности НПФ и расчеты "Коммерсанта", сделанные на основе отчетности фондов. При этом разброс между доходностями НПФ весьма велик и доходит до 4 процентных пунктов (п. п.). В опубликованных ЦБ в минувшую пятницу основных показателях НПФ за три квартала отсутствовали показатели доходности. Регулятор объяснил это "дополнительной проверкой отчетности, сданной НПФ, на предмет соответствия расчета доходности изменениям требований", вступивших в силу в конце сентября. Фонды c портфелями пенсионных резервов от 25 млрд до 100 млрд руб. показали более высокие результаты, чем два крупнейших НПФ - "Газфонд" и "Благосостояние". Крупнейшие НПФ, работающие по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), "Газфонд" (434 млрд руб.) и "Благосостояние" (409,5 млрд руб.), достигли скромных результатов, хотя и переиграли инфляцию. Доходность инвестирования пенсионных резервов, по расчетам "Ъ", составила 8,6% и 7,3% годовых соответственно. Эти фонды характеризуются достаточно крупными вложениями в долевые инструменты. На конец третьего квартала "Газфонд" вложил в акции и паи ПИФов почти 43% пенсионных резервов, а "Благосостояние" - более 35%. Многие из этих активов носят стратегический характер и могут оказаться не столь прибыльными для клиентов. Впрочем, под давлением Банка России долевых инструментов, а также высокой концентрации на определенных активах у этих фондов становится все меньше.
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Ключевые слова: Россия, НПФ, доходность
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