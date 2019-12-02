Доходность портфелей НПФ оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений

2 декабря. FINMARKET.RU -портфелей пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам трех кварталов оказалась ниже, чем доходность пенсионных накоплений. Средневзвешенная доходность агрегированного портфеля пенсионных резервов семи крупнейших(на них приходится 85% портфеля) составила 8,7%. Об этом свидетельствуют опубликованные доходности НПФ и расчеты "Коммерсанта" , сделанные на основе отчетности фондов. При этом разброс между доходностями НПФ весьма велик и доходит до 4 процентных пунктов (п. п.). В опубликованных ЦБ в минувшую пятницу основных показателях НПФ за три квартала отсутствовали показатели доходности. Регулятор объяснил это "дополнительной проверкой отчетности, сданной НПФ, на предмет соответствия расчета доходности изменениям требований", вступивших в силу в конце сентября.

Фонды c портфелями пенсионных резервов от 25 млрд до 100 млрд руб. показали более высокие результаты, чем два крупнейших НПФ - "Газфонд" и "Благосостояние".

Крупнейшие НПФ, работающие по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), "Газфонд" (434 млрд руб.) и "Благосостояние" (409,5 млрд руб.), достигли скромных результатов, хотя и переиграли инфляцию. Доходность инвестирования пенсионных резервов, по расчетам "Ъ", составила 8,6% и 7,3% годовых соответственно. Эти фонды характеризуются достаточно крупными вложениями в долевые инструменты. На конец третьего квартала "Газфонд" вложил в акции и паи ПИФов почти 43% пенсионных резервов, а "Благосостояние" - более 35%. Многие из этих активов носят стратегический характер и могут оказаться не столь прибыльными для клиентов.

Впрочем, под давлением Банка России долевых инструментов, а также высокой концентрации на определенных активах у этих фондов становится все меньше.