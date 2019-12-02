Число покупок в "черную пятницу" выросло на 15%

2 декабря. FINMARKET.RU - За первые два дня "черной пятницы" средний чек составил чуть больше 9,5 тыс. рублей. Как рассказали пишут "Известиям" в операторе фискальных данных "Платформа ОФД", это на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22-23 ноября), а также на 14% меньше, чем во время распродаж в 2018 году.

Число покупок в течение 29-30 ноября выросло на 15% по сравнению с прошлогодней акций. В итоге общий объем трат россиян за эти дни увеличился на 11%.

Руководитель направления промо в компании Ozon Павел Кобелев рассказал "Известиям", что ритейлер зафиксировал похожую тенденцию: по итогам первого дня распродаж на фоне роста числа покупок снизился средний чек. Так, у Ozon он составил чуть больше 2,6 тыс. рублей, упав на 6% относительно прошлого года. Тем не менее, по словам Павла Кобелева, "черная пятница - 2019" стала самой успешной в истории компании и рекордной по всем показателям.

Многодневная акция позволяет клиентам распределить свои расходы, они могут подробнее познакомиться с ассортиментом и при необходимости вернуться на площадку в удобное для них время, подчеркнул он.

В Ozon также уточнили, что чем больше онлайн-игроки развивают инфраструктуру доставки товаров (с точки зрения сроков и ее способов), тем больше клиенты привыкают к покупкам в интернете. В результате они уже не формируют объемные заказы, а покупают чаще, но тратят при этом меньшие суммы.

В Национальной ассоциации дистанционной торговли иначе видят причину снижения среднего чека при покупках во время "черной пятницы". По мнению президента организации Александра Иванова, это связано с падением реальных доходов и покупательной способности населения. Начавшееся еще в 2014 году торможение экономики продолжается, отметил эксперт. Пока, по его словам, этот процесс нивелируется тем, что количество покупок, а также потребителей в онлайн-сегменте растет. Александр Иванов объясняет это естественным перетеканием покупателей из обычной розницы в Сеть.

Средний чек во время акции мог упасть и за счет большего количества участников, предположил в беседе с "Известиями" президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Эксперт подчеркнул, что "черная пятница" в 2019 году охватила практически всю розницу - как в онлайн-сегменте, так и в офлайн. Самыми популярными категориями товаров стали бытовая техника и электроника.