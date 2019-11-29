Экономическая активность продолжила расти и в октябре

После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства

29 ноября. FINMARKET.RU - Ускорение роста ВВП РФ в 3-м квартале до 1,7% оказалось выше ожиданий ЦБ (который прогнозировал рост в июле-сентябре в интервале 0,8-1,3%) из-за динамики в оптовой торговле и сельском хозяйстве, по итогам года рост российской экономики будет ближе к верхней границе прогнозного интервала в 0,8-1,3% (у ЦБ прогноз на 3-й квартал и год совпадали ), говорится в опубликованных в пятницу комментариях Банка России о ситуации в экономике.

"Годовой темп прироста ВВП в 3-м квартале 2019 г. составил 1,7%, что выше ожиданий Банка России (0,8-1,3%). Более высокие темпы роста, вероятно, были связаны с динамикой валовой добавленной стоимости в оптовой торговле и сельском хозяйстве. В октябре 2019 г. экономическая активность продолжила повышаться. Сохранилась тенденция к росту промышленного производства. Заметно ускорился рост оборота розничной торговли, что могло быть вызвано повышением доходов населения в 3-м квартале 2019 года. В условиях увеличения капитальных расходов бюджета ускорился рост инвестиционной активности. По оценке, темп прироста ВВП в 2019 г. сложится ближе к верхней границе прогнозного интервала Банка России 0,8-1,3%", - говорится в обзоре.

"Оперативная макроэкономическая статистика за октябрь указывает на стабильный рост производственной активности. Годовой темп прироста опережающего индикатора выпуска в октябре близок к среднемесячному значению 3-м квартала 2019 г. Статистика Федерального казначейства свидетельствует об активизации бюджетных трат в октябре 2019 г., в том числе в рамках выполнения национальных проектов. Это будет оказывать поддержку совокупному спросу", - отмечают в ЦБ.

Минэкономразвития на прошлой неделе сообщило, что рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,2% в годовом выражении с уточненных 1,9% в сентябре, 1,6% в августе и 1,6% в июле. За январь-октябрь 2019 года Минэкономразвития оценило рост ВВП в 1,3%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2019 году равняется 1,3%. Министр экономического развития Максим Орешкин на прошлой неделе заявил, что министерство не планирует пересматривать этот прогноз, несмотря на ускорение роста ВВП в октябре до 2,2%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2019 году составляет 1,1%, то есть отстает от прогноза Минэкономразвития на 0,2 процентного пункта.

В октябре 2019 г. объем промышленного производства увеличился как в годовом сопоставлении, так и по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонности. При этом в отличие от 3-го квартала, когда основным источником роста в промышленности была добыча полезных ископаемых, в октябре выпуск рос в основном за счет обрабатывающих производств.

В помесячном сопоставлении в октябре 2019 г. продолжилось сокращение добычи полезных ископаемых. Добыча нефти продолжила снижаться после роста в июле-августе 2019 г. на фоне действия ограничений на добычу ОПЕК+.

В октябре тенденция увеличения выпуска потребительских товаров, наблюдаемая в 3-м квартале, сохранилась. В основном рост выпуска продукции наблюдался в переработке растительного сырья на фоне поступления хорошего урожая. Наибольший рост выпуска отмечался в производстве растительных масел, переработке овощей, продукции мукомольной промышленности. Выпуск мясной продукции, напротив, скорректировался вниз после роста в 3-м квартале. В октябре выпуск непродовольственных товаров сократился (SA). Снизилось производство товаров длительного пользования (автомобилей и бытовой техники). При этом продолжился рост производства одежды и лекарственных средств на фоне расширения потребительского спроса в 3-м квартале.

В 3-м квартале годовой темп прироста инвестиций в основной капитал, по оценкам ЦБ, ускорился до 0,8-0,9% (2-й квартал - 0,6%). Прирост вложений в основной капитал сложился вблизи верхней границы прогнозного интервала 0,3-0,8%, опубликованного в предыдущем выпуске комментария ЦБ. Некоторому ускорению роста инвестиционной активности способствовало повышение капитальных расходов бюджета. В 3-м квартале их годовой прирост в номинальном выражении ускорился до 14,7% (2-й квартал - снижение на 6,5%). "В октябре динамика индикаторов инвестиционной активности была разнонаправленной. С одной стороны, продолжилось сокращение инвестиционного импорта, рост перевозок строительных грузов замедлился. С другой стороны, сохранилась тенденция к росту выпуска инвестиционных товаров. С учетом увеличившихся расходов бюджета, в 4-м квартале ожидается ускорение роста инвестиционной активности. Темп прироста валового накопления основного капитала, по оценкам, составит 2,0-2,5%", - отмечается в комментариях ЦБ РФ.