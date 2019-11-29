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29 ноября 2019 года 10:35

В России через 2-3 года может заработать система лекарственного страхования

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Руслан Шамуков/ТАСС
Руслан Шамуков/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - В России может появиться система лекарственного страхования (возмещения расходов на лекарства за счет средств ОМС).

От льготного обеспечения лекарствами к лекарственному страхованию Россия может перейти через 2-3 года. Об этом вчера на Х Всероссийском конгрессе пациентов заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. "Потребуются дополнительные ресурсы. У нас есть два-три года, когда все эти необходимые расчеты должны быть проведены",- сказала министр, слова которой приводит "Коммерсант".

Первым шагом к введению лекарственного страхования, по словам министра, станет упорядочивание нынешней системы выдачи льготных лекарств. Право на них благодаря федеральным и региональным льготам имеют около 28 млн человек: это ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети в возрасте до 3-х лет, многодетные матери и пациенты с рядом редких заболеваний.

По словам Скворцовой, законопроект о едином регистре получателей льготных лекарств уже находится в правительстве - он поможет избежать дублирования в обеспечении препаратами.

Эксперты не исключают, что в связи с принятием закона могут возникнуть сложности с нехваткой льготных лекарств всем, кому они положены, из-за бюджетных ограничений. Пациенты видят в нынешней системе тот же недостаток.

Как сообщила в ходе конференции глава профильного департамента Минздрава Елена Максимкина, в 2020 году министерство совместно с рядом регионов проведет пилоты по возмещению стоимости препаратов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты (сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности в РФ). Бюджет выделит на это 10,5 млрд руб.

Пока профицитный бюджет предоставляет Минздраву хорошую возможность для введения лекарственного страхования, и планы завершить процесс за 2-3 года совпадают с глубиной бюджетного планирования - по крайней мере в ближайшие годы это может снять бремя лекарственного обеспечения с категорий льготников, которые успеют попасть в программу.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  лекарства,  страхование

 
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