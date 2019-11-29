Казначейство - от авансов к средствам под потребность

29 ноября. FINMARKET.RU - Федеральноеперешло на новый порядок предоставления бюджетных средств: от авансов - к средствам под потребность, пишет "Российская газета", приводя высказывания главы Федерального казначейства Романа Артюхина на "Деловом завтраке", который прошел в "РГ".

В частности, как сообщил Артюхин, "теперь кассовое исполнение федерального бюджета стало более качественное, потому что мы перечисляем средства из бюджета ровно в тот момент времени, когда есть готовность их быстро использовать.

Кстати, это как раз одна из причин, почему на казначейском счете сейчас такие значительные остатки".

"Очень важно, что благодаря новому механизму предоставления средств соблюдается и уровень софинансирования. Раньше опять же была проблема постоянных нестыковок, - добавил он. - К примеру, из федерального бюджета перечислялось 50% средств на счета региона. А субъектмог эти деньги не использовать. Потом в конце года мы эти остатки возвращали".

Сейчас, по словам Артюхина, "остатки целевых средств на счетах бюджетов субъектов РФ составляют около трех миллиардов рублей. Лет 5-6 назад было 350-400 миллиардов рублей".

Как заметил Роман Артюхин, Федеральное казначейство является единым кассиром государства. Все средства Российской Федерации, субъектов страны, муниципалитетов, государственных внебюджетных фондов лежат в одной кассе - на счетах, которые находятся в Казначействе. "Сейчас остатки средств на казначейских счетах составляют 8 триллионов 451 миллиард рублей. Все деньги работают на экономику. Для этого Казначейство использует надежные финансовые инструменты. Так, например, на депозитах в кредитных организациях сейчас размещено около 3 триллионов рублей. По сделкам РЕПО - 470 миллиардов рублей. По сделкам валютного СВОПа - 100 миллиардов рублей", - рассказал Артюхин.

Что касается федерального бюджета, то, по данным Артюхина, расходы на сегодня исполнены на 75,1% от запланированной величины. Как отметил глава ведомства, "качество исполнения федерального бюджета сильно изменилось". Если раньше по итогам года легко было достичь 100% исполнения бюджета через предоставление авансов подрядчикам, субсидий на расчетные счета юридических лиц, то сейчас действует новый механизм: все средства из бюджета выделяются под конкретные потребности.