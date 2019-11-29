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29 ноября 2019 года 09:33
Владельцы Lada Granta чаще всего задерживают платежи по автозалогам
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Zuma\TASS
29 ноября. FINMARKET.RU - Чаще прочих платежи по автозалогам задерживают владельцы Lada Granta, пишет "Коммерсант", приводя данные из исследования сервиса автозайма CarMoney. Процент просрочки по таким залогам составляет 43%. В выборку попали заемщики, которые с начала 2019 года хотя бы раз задержали платежи. Как отмечает "Ъ", им чуть уступают владельцы Opel Astra (процент просрочки достигает 41%), а также Hyundai Accent (40%). По Renault Logan платежи задерживают также 40% владельцев. В прошлом году среди лидеров по просрочкам были собственники Ford Focus, Toyota Camry, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris. Реже всего просрочку допускают собственники Nissan Almera (23%), собственники Mitsubishi Outlander (26%). Владельцы модели Outlander были среди самых ответственных заемщиков и в 2018 году, подсчитали в CarMoney. Также положительный результат в прошлом году показывала Niva Chevrolet.
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