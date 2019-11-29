В России изобрели новый способ хищений с карт

29 ноября. FINMARKET.RU - Пока хакеры тестировали новые способы атак на счета граждан, а службы кибербезопасности совершенствовали защиту, "в реале" появился новый способ мошенничества с деньгами клиентов банков, пишут "Известия". Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Теперь, пытаясь снять деньги из банкомата не в офисе банка, граждане могут столкнуться с откровенным шантажом и вымогательством. В зоне риска — пожилые люди и женщины. "Старая новая" схема проста, но эффективна и почти не имеет рисков, утверждают эксперты и советуют не поддаваться на уловки мошенников. О новой схеме хищения средств с карт рассказал пользователь Facebook Серж Гатилов. "Известия" нашли еще несколько случаев, которые демонстрируют, как действует новая разновидность мошенников.

Вариантов, отмечает газета, может быть несколько, но схема всегда одна. В очереди к банкомату клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприемнике. Вы по понятным причинам автоматически ее вынимаете. С одной стороны, банкомат настойчиво напоминает, что через несколько секунд "проглотит" карту, с другой — нужно воспользоваться устройством. После этого к вам подходит "забывчивый" клиент и вы возвращаете ему "потерю". Спохватившись, он смотрит баланс и уверяет, что с его счета только что сняли 5–10–15 тысяч рублей. Тут же находится и свидетель процесса, который подтверждает версию "жертвы".

Дальше "пострадавший" угрожает, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки ваших пальцев и доказать, что деньги пропали именно по вашей вине, будет легко. В схеме, как правило, задействовано от двух до трех человек. В случае, который описал Серж Гатилов, карту "забыла" дама, которая всячески демонстрировала, что не успеет добежать до банкомата, чтобы извлечь ее вовремя.

По новой схеме мошенничества "работает" организованная группа с ключевым действующим лицом, которое и расставляет цели, уверен адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

"Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка", — отметил он.

Автор поста в Facebook, кстати, вспомнил и более давние корни мошенничества, сравнив его с известной не первое столетие постановкой "лежит пропавший кошелек на дороге". Директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов считает, что этот метод походит на действия автоподставщиков.