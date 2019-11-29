Декабрь: что изменится в жизни россиян

- В понедельник, 2 декабря, истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Заплатить их можно будет и позднее, однако уже с 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату. Формально этот срок истекает 1 декабря, но поскольку начало месяца приходится на воскресенье, в этом году его перенесли на первый рабочий день.
- С начала зимы в России ужесточается ответственность за незаконный оборот нескольких лекарств. Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Все эти препараты входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).
- С 1 декабря установка зимних шин на автомобили станет обязательной — но в рекомендательном порядке. Дело в том, пишут "Известия", что такое требование предусмотрено общим для стран Таможенного союза техрегламентом "О безопасности колесных транспортных средств". Документ вступил в силу в ноябре прошлого года и действует на территории стран-участниц ЕАЭС — России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Согласно ему, наличие зимних шин в зимний период необходимо для легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 т, при этом на одну ось не могут быть установлены шины разных моделей.
- Недобросовестным пользователям водными объектами теперь могут отказать в предоставлении в пользование других водоемов. Это касается как физических, так и юридических лиц, до этого допускавших нарушения.
- Поправки в Водный кодекс были приняты в начале лета 2019 года.
- С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне (посмотреть, какими они будут в Москве, можно по ссылке) — но в пределах установленного диапазона. При этом в начале зимы 2019-го документ только вступит в силу — тарифы же начнут применяться с января 2020-го, тогда же изменения заметят потребители.
- С декабря будет расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Пока в него входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха, с октября 2019-го в пилотном режиме проводится маркировка обуви. С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Система, при которой каждому товару присваивается индивидуальный идентификационный номер, разработана для того, чтобы бороться с контрафактом и сокращать объемы теневого рынка в стране. Предполагается, что постепенно она распространится и на остальные группы товаров.
- В самом конце года изменятся пределы ответственности, предусмотренные для авиационных перевозчиков в рамках так называемой Монреальской конвенции — речь идет в том числе о вреде, нанесенном пассажирам. Пределы ответственности определяют максимальный размер выплат за различный вред, нанесенный в процессе авиаперевозок — в том числе за смерть или увечье пассажиров, задержку пассажира, багажа или груза. Они устанавливаются в особых единицах (СПЗ), величина которых с осени 2019 года равна $1,37.
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29 ноября 2019 года 08:48
Декабрь: что изменится в жизни россиян
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - В начале декабря в России истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Одновременно в стране ужесточается ответственность за нарушения при обороте некоторых лекарств и вступает в силу приказ, определяющий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в 2020-м, пишут "Известия" в своем обзоре.
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