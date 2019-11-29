Восемь крупнейших ипотечных банков повторно снизили ставки

29 ноября. FINMARKET.RU - За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам, пишут "Ведомости". В частности, снизили ставки: ВТБ, Альфа-банк, Связь-банк, банк Дом.РФ. С 29 ноября Сбербанк снижает ставку по программе рефинансирования "чужой" ипотеки. 21 ноября госбанк также опустил на 0,3 п. п.кредитов на готовое жилье и на 0,4 п. п. – на новостройки в большинстве регионов России. Также на предыдущей неделеподешевела в Райффайзенбанке, банке "Санкт-Петербург" и Промсвязьбанке.

В ближайшее время ставки также планируют снизить два менее крупных игрока. УБРиР намерен сделать это до конца года, признается руководитель ипотечного направления УБРиРа Елена Ботош. По словам директора департамента ипотечного кредитования "СМП банка" Натальи Коняхиной, цитируемой "Ведомостями", банк рассмотрит вопрос о снижении ставок в декабре.

Свои действия и планыединодушно объясняют снижением в конце октября ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 п. п. до 6,5%, а также "конкурентной средой". Ранее аналитики также объясняли снижение ипотечных ставок сокращением числа выдаваемых банками кредитов в сентябре.

Впрочем, многие банки считают, что уже достаточно смягчили условия ипотечного кредитования и на новые изменения их может простимулировать только "конъюнктура рынка". Об этом "Ведомостям" рассказали представители "Росбанк дом", "ФК Открытие", Райффайзенбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка. "Мы продолжаем следить за рыночной ситуацией, в соответствии с которой будем принимать решения о дальнейших изменениях условий по ипотечным кредитам", – заявил, в частности, представитель Газпромбанка.

"Для дальнейшего снижения ставок предпосылок пока нет", – категорична руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. Не собирается менять условия ипотеки и Совкомбанк, сообщил его представитель. Россельхозбанк не ответил на запрос "Ведомостей" о планах в отношении ипотечных ставок.

Октябрьское снижение ключевой ставки большинство банков уже отыграли, уверены опрошенные "Ведомостями" аналитики, но ожидания будущих изменений еще витают на рынке.